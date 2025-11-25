SJ利特又公開在台現身！親喊「粉絲呼喚就奔來」超暖心 曝一願望

利特再度來台，人氣熱度不減，與台灣粉絲情誼加深。Super Junior隊長利特近期頻繁造訪台灣，光是本月已是第四次登台，剛結束大巨蛋演唱會後又馬不停蹄返台參與活動。他不僅表達對台灣的喜愛，更透露想在台灣開餐廳和飲料店的願望。除了為保養品代言，利特還出席時尚派對、入選雜誌年度風格人物，並熱情與粉絲互動。其他Super Junior成員如藝聲、圭賢、銀赫也都在台灣有各種活動和代言，展現他們與台灣的深厚連結。

利特連續兩天在台灣出席活動。（圖／張哲鳴攝）

利特一到台灣就親切地用中文打招呼：「大家好，我是利特。」他分享今年因為自己和Super Junior的關係，與台灣的緣分變得更加深刻，並表示在台北大巨蛋的表演是他印象最深刻的經歷。作為Super Junior的隊長，利特已經成為半個台灣人，他坦言非常喜愛台灣，並承諾只要台灣粉絲呼喚，他就會第一個奔跑而來。

在最近的活動中，利特展現了多方面的魅力。他於25日為保養品代言推薦，而前一晚也參與了時尚派對。在派對上，他以帥氣西裝造型壓軸登場，並入選雜誌年度風格活動。更讓粉絲感動的是，利特在活動中超級寵粉，幫忙簽名並與粉絲近距離互動，讓現場粉絲直呼太幸福。

利特出席時尚活動超寵粉。（圖／趙世平攝）

值得注意的是，不只利特在台灣活動接連不斷，Super Junior的其他成員也都與台灣有著密切連結。藝聲在台灣有益生菌廣告代言，圭賢續任台灣觀光大使，而銀赫則參與了台灣綜藝節目的錄製，目前正在待播中。「歐巴」們身上滿滿的台灣元素，展現了他們與台灣粉絲之間無可取代的深厚情誼。Super Junior與他們的粉絲團體E.L.F.之間的羈絆，可說是無人能比。

