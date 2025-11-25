SJ利特喊話：「想再來大巨蛋開演唱會」曝來台願望清單 分享獨特保養祕訣
Super Junior本月16日才剛結束於台北大巨蛋舉辦的三天演唱會，隊長利特今（25日）再度以護膚品牌DER28代言人身分，出席在台代言記者會，以及粉絲見面會。 媒體聯訪時，利特提及對粉絲的「無人機應援」十分感動，更透露在台未實現的夢想。曾經在直播中卸妝也有好膚質的利特，也分享獨特身體保養祕訣。
▲ Super Junior隊長利特再度來台參加代言活動。（圖／記者郭懿慧 攝）
才剛結束三天大巨蛋演唱會，問到認為最感動的粉絲應援？利特說親見粉絲的無人機應援，不自覺就會流下眼淚，「當無人機緩緩升到上空的時候，排出了SJ的字樣，而後又排出E.L.F（粉絲名）圖案，當下完全說不出話。」感動在心中，熱淚盈眶。
▲ 利特透露團員們想在來大巨蛋開演唱會。（圖／記者郭懿慧 攝）
他也透露，演唱會結束後團員們一起吃飯時也提及：「好想在台北大巨蛋再開一次演唱會！」問到明年有機會再次舉辦嗎？利特笑著說，如果大家都願意，只要喊他們一聲，無論何時都願意來台灣開唱，然後一定要在台上喊「我回來了！」只要粉絲與台灣的朋友願意邀請我，利特說一定第一個跑來台灣。
至於在台灣的許願清單？利特表示，除了想進行一趟家庭旅遊，還想要在台灣開美食、飲料店，甚至DER28線下商店，一定要親自參與店內的工作，善盡代言職責。
▲ 利特透露想來台開美食店、飲料店。（圖／記者郭懿慧 攝）
除此之外，他也向粉絲說出感謝之詞，想深入台灣的粉絲與民眾心中，很喜歡台灣的利特表示：「每次來到台灣，都能感受到大家給予滿滿的感謝與愛。」也會竭盡心力的回報大家給予的愛。
利特表示，隨著年紀增長，除了美白保養之外，也關注抗皺產品；除此之外，他還有一個保養祕訣，「要臉部肌膚，與同頭皮保養都要一併管理，效果更佳。」此外，他更分享維持身體與肌膚的保養方法，喜歡泡「半身裕」的他，選擇一分鐘熱水、一分鐘冷水，來回交替，連續泡3天，全身新陳代謝與血液循環都會變好，維持身體與肌膚最佳保養。
▲ 利特分享獨特保養祕訣，透過洗半身浴促進新陳代謝。（圖／記者郭懿慧 攝）
