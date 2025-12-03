SJ利特太常來：台北夜景比首爾更熟悉 直呼「這裡好像有我的家」

Super Junior隊長利特3日一日快閃台灣，下午參加完節目發表會後，直奔代言酒品專門店站台活動。利特一抵達站台活動現場就被大批粉絲和媒體包圍，他開心表示：「每次來台灣能夠以這樣的方式與大家見面，我感到非常幸福。」

利特3日快閃來台站台代言酒品專門店，受到粉絲熱情歡迎。（圖/記者鄧佩雯 攝）

從11月開始，利特多次出席在台灣的活動，灶咖王當之無愧，對此他也在現場真情告白對台北的喜愛，「因為我來台北太多次了，比起首爾的夜景，現在台北的夜景對我來說更加熟悉了」。

他也回憶今天行程，「在新節目製作發表之後，在來這裡的車上看著台北這座城市，現在感覺非常自然和熟悉，甚至覺得這裡好像有我的家」。

利特推薦火鍋配金門高粱酒，認為是最完美的搭配組合。（圖/記者鄧佩雯 攝）

身為金門高粱代言人，利特也特別推薦「像今天這樣的日子，火鍋配上一杯金門高粱酒真的非常搭配」，更分享「如果想要更加品嚐到創始者皇者雪莉高粱的味道，我想推薦可以搭配起司披薩或火腿等食物，非常搭配」。

不過他也強調「更重要的是，雖然搭配什麼食物也很重要，但我覺得和誰一起享用美食和酒是非常重要的。如果和心愛的家人、戀人、朋友們一起的話，就能更加愉快幸福地享受金門高粱酒」。

利特真情告白台北夜景比首爾更熟悉，甚至覺得這有家。（圖/記者鄧佩雯 攝）

利特進到店內參觀後，對店面設計讚不絕口，「而且我進到店裡看了一下,店面真的非常漂亮」，他也喊話「希望在我來過之後，也有很多人能來到這個店面，感受到我的溫度，也留下很多美好的回憶」。

活動尾聲，利特承諾「今後如果還有很多機會的話，我隨時都會再來，請多多邀請我」，並向現場粉絲致謝「感謝各位粉絲和這麼多朋友們前來歡迎我，我會更加努力活動，謝謝大家」！

