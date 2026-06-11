SJ利特影片滿滿台味用語 網起底幕後推手

娛樂中心／邱于芳報導

韓國天團 Super Junior 成軍已超過20年，去年發行第12張專輯並展開「SUPER SHOW 10」世界巡演，也曾登上台北大巨蛋開唱。隊長利特經常透過Vlog分享私下生活，而最近有粉絲發現，他的YT影片中字幕充滿「台味」，頻頻出現台灣網友熟悉的用語，讓不少人一看就猜測翻譯者來自台灣，背後原因也隨之曝光，原來利特一名經紀人出身來自台灣，引起熱烈討論。





SJ利特影片冒大量「超台用語」笑翻粉絲 網起底幕後推手竟是台灣人

利特最新Vlog字幕被粉絲發現充滿台灣網路用語，其中韓文笑聲語助詞被翻譯成「笑死」，逗樂不少觀眾，連韓文笑聲語助詞都被翻成「笑死」，讓不少粉絲看了會心一笑。（圖／翻攝自利特YT）

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一名網友在看利特最新上架影片「20週年演唱會真真正正最終版Vlog」後忍不住發文，原因是影片中字幕實在太有「台灣味」，原本只是韓文常見的笑聲語助詞，卻被翻譯成中文的「笑死」，讓人不自覺嘴角上揚。該網友昨（10）日在Threads發文表示「被特哥的CC字幕逗笑，太多笑死了吧」，並分享多個字幕截圖。貼文曝光後，不少粉絲也跟著回頭重看影片，發現字幕中確實出現許多台灣網路常用語，因此紛紛猜測翻譯人員應該是台灣人。

SJ利特影片冒大量「超台用語」笑翻粉絲 網起底幕後推手竟是台灣人

利特的YT影片字幕被網友發現充滿台灣網路用語，直呼翻譯相當接地氣，也讓網友好奇幕後推手身分。（圖／翻攝自利特YT）





隨後有人發文提到利特的經紀人身分，進一步發現其實就是台灣人，讓許多粉絲恍然大悟，笑稱難怪字幕風格如此接地氣，甚至直呼「能當長青偶像團體SJ隊長的經紀人，也算得上是台灣之光了吧」，另外也有網友翻出過往影片，指出是來自台灣的經紀人陪同一起享用當地早餐，向他介紹台灣在地美食。不少台灣粉絲認為，這種充滿在地感的翻譯方式不僅更加親切，也讓觀看影片時多了不少趣味，留言「這就是特特vlog的用詞都超台灣的原因嗎」、「所有的ㅋㅋㅋ都變成笑死，我真的邊看邊笑哈哈哈哈哈」、「一直記得特的經紀人是台灣女生沒錯」。

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