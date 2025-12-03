SJ利特曝「本月在台20天」動念想在台買房 談與少女時代孝淵25年師兄妹情誼：都是小學生

由利特（Super Junior）、温昇豪、孝淵（少女時代）、陳庭妮、李元日、江宏傑、趙序衡、喜飯 聯手主持的實境節目《廚師的迫降：客家廚房2》，今（3日）舉行開播記者會。剛結束「Super Junior」20週年大巨蛋演唱會的利特，近期頻繁往返台灣出席活動，他在現場被問及是否有意願在台置產買房，暖回有意願，更貼心喊話：「我的家就在這裡，我回來了！」

▲ 《廚師的迫降：客家廚房》第二季開播記者會。（圖／記者郭懿慧 攝）

利特透露，光是這個月份就有20天待在台灣，確實動了在台買房的念頭，更貼心地對現場眾人喊話：「我的家就在這裡，如果大家有介紹（房子）的話……。」一旁的陳庭妮聞言立刻表示，今天得知利特的置產意願後，一定會幫忙介紹，還打趣笑說：「乾脆直接住昇豪哥家吧！」利特也順勢問道：「還是現在昇豪哥家有空房，我就去住。」幽默互動瞬間逗樂全場。利特也認真回應，如果能在台灣買房，他會更積極地參與各項活動，E.L.F.們有福囉。

▲ 利特暖喊我的家在這裡，動念想來台置產。（圖／記者郭懿慧 攝）

「少女時代」成員 孝淵這次是首度錄製台灣實境節目，她在記者會上更是可愛地秀出幾句超萌客語，展現十足在地親和力。她坦言，來台主持綜藝節目多少有些壓力，不過由於拍攝現場有許多韓國工作人員，大家也都能透過肢體語言順暢溝通，讓她感到安心，也希望台灣的朋友能更舒服。

身為同經紀公司（SM娛樂）旗下藝人，「Super Junior」利特與「少女時代」的孝淵此次共同主持的心得，被問到心情時？利特笑稱，他第一次見到孝淵時，孝淵還是個小學生，「（她）現在還是一樣是小學生。」孝淵則感性表示，過去與SuJu前輩們在舞台上合作已久，這次能特哥一起拍攝實境節目，讓她覺得學到非常多。她更大力稱讚利特是一位「很值得信任與依靠的哥哥」。

▲ 孝淵被師兄稱：「以前是小學生，現在也是！」。（圖／記者郭懿慧 攝）

《廚師的迫降：客家廚房》第一季曾榮獲本屆金鐘獎「最具人氣綜藝節目獎」，讓利特成為 首位 獲得此獎項的韓國藝人。對此，他再次表達了誠摯的感謝，感謝拍攝團隊的努力，以及觀眾們的投票支持。對於與綜藝節目獎項擦身而過，利特表示沒有失望，「能跟大家一起拿到人氣獎，我覺得更幸福。」面對即將開播的第二季，他也自信喊話，目標就是「再次拿到獎項」，主持群也齊聲歡呼，十分可愛。

