SJ利特當兵「痛失3至親」重度憂鬱 《鐵拳教育》金武烈竟是救命恩人

〔記者廖俐惠／綜合報導〕Netflix韓劇《鐵拳教育》在台灣爆紅，也因此讓更多人認識演技派男星金武烈，現實中的金武烈如劇中一樣具有正義感又溫暖，Super Junior的利特前年曾在直播上透露，當兵陷入憂鬱時，正是有金武烈陪伴著他。

利特2012年入伍，以「演藝兵」身分在陸軍軍隊服役並擔任舞台劇演員，由於受到長官期待而壓力爆棚，更可怕的是利特父親在兒子入伍期間，因不堪長照壓力，竟殺害雙親之後輕生，讓利特一次失去三位至親，甚至還背下父親留下的債務。

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利特在當兵這段時間，重度憂鬱症纏身，所幸他撐下來了。利特之前來台時，就在直播上回憶起當兵時的故事，透露他跟金武烈當時被分派到地形險峻的麟蹄，而麟蹄被戲稱為「現在(音似現在)去了，什麼時候才能回來」的地方，他那時候在軍隊真的太辛苦，「在我每天哭的時候，武烈哥會說『特啊、特啊，要跟哥一起運動嗎？』可是那時候我體重一直掉，我說『哥，我現在什麼都做不了了』，眼淚又掉了下來。」

不過金武烈鼓勵他：「坐著會更難過，就算不運動，不如看著哥運動！特啊，舉這個看看！」利特也分享，金武烈會泡咖啡給他喝，讓利特一口一口，也懂得咖啡的滋味。利特總結，金武烈真的是非常好又機智風趣的人，兩人當時聊了非常多，金武烈至今會邀請利特來他的電影，只是剛好時間對不上，利特則向金武烈承諾：「我會自己買票進場，並在社群上分享的！」至今仍保持著不錯的關係。

這段往事曝光後，網友紛紛表示，「謝謝武烈哥接住他」、「他們倆同梯？」、「金前輩的溫暖是呼喚特哥重拾運動和嘗試新事物的連結」、「我就是從這邊開始注意到金武烈演員！真的是善良的大好人」。

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