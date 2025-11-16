SJ利特自曝「花5萬做機關」寵粉 希澈喊身體好就沒努力

韓流帝王Super Junior在臺北大巨蛋舉辦巡演《SUPER SHOW 10》。（圖／讀者提供）





韓流帝王Super Junior在臺北大巨蛋舉辦巡演《SUPER SHOW 10》，今（16日）來到最後一天，依舊在台上熱舞的9人，也表示已經抱持著「會在舞台上死掉的覺悟」，利特一開始就帶來驚喜的逆應援，讓成員還笑說：「這又不是哥的演唱會！」

一連帶來〈Twins (Knock Out)〉、〈MAMACITA（아야야）〉、〈Super Girl〉等6首歌曲後，成員們也和現場3萬E.L.F.打招呼，神童今天承諾一定會帶來最好的演出，東海雖然可惜是最後一天，但表示：「我今天會讓你們完全完全幸福的。」

厲旭則突然土味情話，笑問：「各位你們腳腳痛不痛啊？」、「因為你們在我心裡面一直跳著啊！」讓全場E.L.F.驚喜又好笑；始源則喊：「太不像話了！」已經來到最後一天，也期望大家可以喜歡演出。

來到最後一天，藝聲也讓E.L.F.們都不要保留，今天就要玩到瘋為止，圭賢也一樣，雖然覺得可惜，但希望能和大家玩到最後，「好不好、是不是、能不能」後，無預警接了句：「希澈不希澈。」

隨後，希澈發言時候，首先就指揮了全場喊出：「莎朗嘿呦（我愛你）金希澈，牛奶皮膚金希澈」，並表示：「因為今天是最後一天，所以我已經抱持著會在舞台上死掉的覺悟」，還透露如果自己今天身體還完整，就代表沒有努力；銀赫一說話如往常先找「老婆」，自我介紹是「老公銀赫」，由於是最後一天，也說自己知道在舞台倒下為止，都會全力以赴的。

而利特繼昨天在喊話獲得手燈波浪後，今日更是投影出了他的名字「LEE TEUK」在牆壁，讓全場驚喜不已，被虧說：「你是不是花錢」時候，還笑回說：「5萬元」，成員也直呼：「這不是哥的演唱會！」不過開玩笑後，利特也讓大家一起享受著歷史中的重要瞬間，「當你拿出歷史書時候，你就會發現這是最好的一天。」



