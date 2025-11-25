SJ利特隔8天又來台！壓軸登風格大賞紅毯 球星林書豪、林智勝都來了

《2025 GQ Men of the Year 年度風格大賞》24日晚間於台北「圓山別邸」登場，今年「年度風格人物獎」名單包括 SUPER JUNIOR隊長利特、籃球巨星林書豪、職棒球星林智勝、金曲台語歌后李竺芯、金曲歌王呂士軒等人。其中利特相隔8天再度來台，現場吸引大批粉絲，他也親切的特別走到旁邊和大家擊掌、簽名，相當寵粉。

SUPER JUNIOR隊長利特親切幫粉絲簽名。（圖／中天新聞）

本屆得主與嘉賓跨越影視娛樂、表演藝術、體育競技到文化設計等領域，以各自專業展現時代代表性與影響力。由《GQ》編輯長 Kevin 率先踏上紅毯，多名影視與綜藝圈名人到場，包括憑《化外之醫》奪下本屆金鐘獎戲劇節目男配角獎的楊一展，以及榮獲綜藝節目主持人獎的派翠克。演員曹佑寧、禾浩辰、鍾瑶、牧森、張榕容、路斯明與新星方郁婷、白潤音、白小櫻、袁漠遙皆以亮眼風格現身，新生代男團 AcQUA源少年也帥氣登上紅毯。今年話題綜藝企劃《中文怪物》製作人酷亦首次受邀出席，為現場增添焦點。

韓團SUPER JUNIOR今年迎出道20週年，日前才剛在台北大巨蛋完成3場演出，隊長利特再度受邀來台，以跨界合作深化與台灣的文化連結，從《K-FLOW3》到創世者金門高粱代言，再到《廚師的迫降：客家廚房》，以明星影響力串連不同語言與產業。

利特相隔8天再來台，帥氣現身《2025 GQ Men of the Year 年度風格大賞》。（圖／中天新聞）

音樂領域方面，李竺芯以金曲三獎之姿成為台語音樂語言與女性觀點的象徵；呂士軒以獨特聲線與態度在台灣嘻哈蓬勃時刻開創新章。體育領域上，林書豪今年為15年籃球生涯劃下句點，從板凳邊緣躍升至全球焦點，掀起「林來瘋」風潮，改寫亞裔球員在主流體系的可能性。「全壘打王」林智勝回顧22年職棒生涯，今年在台北大巨蛋完成最後一戰，以第305支全壘打寫下里程碑，在球迷心中烙下「大師兄」形象。

林書豪今年為 15年籃球生涯劃下句點。（圖／中天新聞）

職棒球星林智勝今年在台北大巨蛋完成最後一戰，以第305支全壘打寫下里程碑。（圖／中天新聞）

