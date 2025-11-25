SJ利特難忘粉絲應援！見「無人機排字」紅眼眶 許願想在台灣開店

SUPER JUNIOR隊長利特出席保養品品牌代言活動。林煒凱攝

韓國男團SUPER JUNIOR隊長利特行程滿檔，先前才結束團體在大巨蛋的演唱會，今（25日）又出席保養品品牌代言活動，這次來台已經是利特今年第4次，他也嘴甜喊：「非常喜歡來台灣！畢竟不是說我想來就能來了，如果你們願意邀請我，我會立刻跑來台灣。」讓全場粉絲忍不住尖叫，滿滿少女心噴發，他也吐露接下來的計劃，想在台灣開店，「真的很想要更深入台灣民眾的心理和生活中。」

利特秀出白嫩香肩，讓粉絲陷入瘋狂。林煒凱攝

無人機應援讓利特紅眼眶 喊話想再來大巨蛋開唱

SUPER JUNIOR演唱會16日才結束，特別提到粉絲的應援讓他很感動，尤其是看到無人機在天空排出「SJ」字樣，在和隊友們一起大合唱的當下，他更是忍不住熱淚盈眶，由於粉絲的愛讓他們感受到滿滿的溫暖，結束表演後，一行人去吃飯，還在討論想在台北大巨蛋再辦一次演唱會，「只要大家願意，我們隨時都來辦！」他笑說到時候他會在台上用中文喊：「我回來了！」一與剛落，全場再度融化。

利特說天冷了，把布條當成圍巾。林煒凱攝

利特想在台灣開店 深入台灣民眾心裡

利特透露，接下來想要家庭旅遊，甚至動念想在台灣開店，「美食、飲料都可以，想真的真的開一家店，想親自到店裡工作，真的很想要更深入台灣民眾的心裡和生活中，希望這不只是夢想，而是真的能實現的計畫。」他也真情流露，坦言每次來台灣都感受到粉絲滿滿的愛，「如果找到方式可以回饋你們的愛，我無論如何都會去做，真心想說愛你們，謝謝你們。」他也提醒今天的天氣轉涼，感謝所有在寒冷天氣來參加活動的人們。

利特接受訪問，透露自己的保養方式。林煒凱攝

利特保養肌膚有一套 面膜精華塗抹全身不浪費

利特也分享自己如何保養皮膚，忙碌的他因為沒時間好好休息，肌膚難免出問題，因此早晚都會用代言的產品保養，敷完面膜還會將精華擦在脖子、腿上，不浪費任何保養機會，他誇台灣的男生、女生都非常帥氣又漂亮，推薦大家使用品牌產品，讓顏值再升級，「希望下一次碰面用開朗的臉蛋碰面！」

利特敷面膜，會將剩餘精華塗抹在脖子上。林煒凱攝



