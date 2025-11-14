SJ創紀錄！大巨蛋3天吸9萬粉 銀赫帶老婆見媽媽、始源激動：太不像話了

SJ今晚唱進台北大巨蛋，全員用中文感動齊喊「我們回來了！」讀者提供

最愛台灣的韓國天團Super Junior（SJ）今（14日）再度在台寫下新紀錄，今起一連3晚在台北大巨蛋開唱，成為第一組在大巨蛋開專場演唱會的韓國男團，3場吸引近9萬人次朝聖，刷新海外歌手在大巨蛋觀眾數新高！

SJ身為灶咖韓團代表之一，出道20週年帶著全新巡演SUPER SHOW 10演唱會來台，已一路從首爾唱至香港、印尼、菲律賓及南美各地的他們，今晚巡演來到大巨蛋演出，由於創含團在大巨蛋開唱票房紀錄，成員們都直呼不可思議，東海激動地說：「一開場就緊張到發抖，好像快哭了。」

始源也認同東海的話說：「太不像話了！」用一連串的中文說：「今天太不像話了，3天！sold out！台北大巨蛋！謝謝大家你們的關注。我希望你們喜歡今天我們的表演好不好，大家一起享受，謝謝大家。」

而以往總是在台下找老婆的銀赫，由於媽媽也跟著來到台灣看演出，他還和媽媽介紹道，「媽媽！這是我的老婆們。」由於今天來了3萬人，還被希澈虧是浪子、花心鬼。讓銀赫無可奈何地說：「沒辦法啊，大家真的把這裡填得滿滿的。」

SJ一開場就搭著升降舞台從天而降，利特與銀赫的透視服超養眼。讀者提供

希澈和利特更是超讚歎大巨蛋的震撼回音，全員更一起用中文說：「我們回來了！」3萬E.L.F.（粉絲名）也跟著扯嗓尖叫，氣氛嗨到炸翻大巨蛋，隊長利特感嘆，「我們不是出道2年的團體，而是已經出道20年了，SJ還沒有死去，E.L.F.也都還活著。」但也因為利特第一段Talk橋段就已激動到嗓子都要叫破了，立刻被銀赫等團員們制止。

而除了充滿真心的與歌迷聊天，SJ今晚一開場就帶來出道曲〈Twins (Knock Out)〉精彩炸蛋，成員們隨著照相天際的紅色光束，緩緩從主舞台現身，利特與銀赫的透視裝，更是若隱若現地秀出精實腹肌與胸肌，第一首歌就引領3萬名E.L.F.（粉絲名）在強勁又洗腦的節奏下搭乘時光機，回到2005年出道之際重溫初心，緊接著唱到〈U〉、〈Black Suit〉、〈MAMACITA〉等輕快舞曲，讓全場瞬間嗨到最高點。

演唱會上經典曲接力登場，當唱到〈SUPERMAN〉時，整座大巨蛋再度染成一片紅色，9位成員站上旋轉舞台與歌迷360度互動，熟悉的〈Super Girl〉一出，觀眾席情緒全面引爆，喊著整齊的應援口號，讓整座大巨蛋化身藍海，歌迷陪著Super Junior共同慶祝這歷史性的里程碑。



