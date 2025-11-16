SJ包場金豬食堂慶功東海穿護膝 李鍾碩無處可去爆：被SJ搶先一步

【緯來新聞網】SUPER JUNIOR一連三天登上台北大巨蛋開唱，成員們全都卯足全力，見到E.L.F的無人機驚喜應援，更是感動落淚。今（16日）演唱會一結束，成員們就直奔金豬食堂慶功，現場吸引近千名粉絲到場支持，東海、利特、厲旭都露出燦爛笑容向粉絲揮手打招呼，看得出好心情。SJ-M周覓看完演唱會後，也跟著前往金豬食堂相聚。

東海現身金豬食堂，腳上護膝讓粉絲格外心疼。（圖／攝影中心攝）

SUPER JUNIOR成員們各自換上私服現身，東海素顏一派休閒，黑色V領上衣搭配五分短褲，對著現場熱情粉絲揮手打招呼，不過眼尖的粉絲也看到他的右膝護膝，不知是不是舊傷復發，也讓粉絲格外心疼。在東海身後的則是成員銀赫，換上格紋外套，戴著口罩，同樣也對著在場粉絲親切揮手。同一台車的神童則是最後一位下車，戴著棒球帽、黑色口罩打招呼後快閃入場。



圭賢、利特搭乘同一台保母車現身，圭賢走在前方戴著口罩，對媒體及粉絲揮揮手，利特則穿著白T及寶藍色長褲，開心對在場E.L.F揮手，露出大大燦爛笑容。厲旭身穿格子紋上衣，格外清爽，同樣也是開心像眾人及鏡頭打招呼就入店。至於熱愛「鼎王」火鍋的始源，以及希澈、藝聲3人則未現身慶功宴，也被粉絲笑虧：「難不成是去吃火鍋了？」

廣告 廣告

圭賢、利特向在場粉絲熱情揮手。（圖／攝影中心攝）

銀赫、神童看到在場粉絲開心揮手。（圖／攝影中心攝）

有趣的是，今天同樣在TICC舉辦見面會的韓星李鍾碩，在活動上也開玩笑向粉絲爆料，「我今天本來活動結束後想去吃金豬食堂，但SJ他們已經包場了，只能去別的餐廳，我現在不知道能去哪裡吃。」露出可惜表情，在場粉絲聽到全都笑出聲。

厲旭身穿格子上衣現身慶功宴。（圖／攝影中心攝）

SJ-M周覓也到金豬食堂與SJ相聚。（圖／攝影中心攝）

更多緯來新聞網報導

比「七寶媽」還扯！她避孕器掉了生9胎 十寶媽為一個夢想拼到極限

國寶級舞蹈家發願「不再過生日」 曹金鈴攜未來少女同台