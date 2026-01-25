SJ厲旭俏皮模仿玄天上帝合照！遊高雄行程曝光 網笑：最佳代言人

南部中心／綜合報導南韓人氣天團SuperJunior20週年演唱會在高雄巨蛋蛋連唱三天，25日最終場劃下完美句點，粉絲拋下藍色彩帶，讓成員們又驚又喜，直呼好漂亮。而26日清晨，八名成員也搭乘最早的班機離台，只有藝聲還沒離開。成員們親切的向歌迷揮手道別，東海和銀赫還繞過車頭，十分寵粉。小港機場外湧入約五百名的欸噗，徹夜守候，送別SuperJunior。（圖／民視新聞）清晨六點，天還沒完全亮，一輛輛保姆車陸續抵達高雄小港機場，等到車輛全都到齊後，SuperJunior成員一一下車。希澈素顏現身，看起來略顯疲憊，仍然親切的向守候多時的粉絲揮手，神童跟在後頭，始源依舊戴著耳機，和粉絲道別後，還親切的問候媒體記者。SuperJunior成員始源：「新年快樂。」厲旭也是舉起雙手說再見，圭賢則戴著黑色口罩遮住素顏，東海和銀赫一下車先繞過車頭，面對面向粉絲發糖，十分寵粉，走在最後頭的隊長利特戴著鼎泰豐的帽子，開心離台。小港機場外湧入約五百名的欸噗，徹夜守候，只為了再見偶像一面，不過，九名成員中只有八人現身，不見藝聲的身影。利特事後回到飯店開直播，向市長陳其邁喊話，「有什麼有趣的事可以做，請叫我來吧！」（圖／翻攝利特YT）SuperJunior20週年演唱會在高雄巨蛋連唱三天，25日來到最終場。Super Junior 成員始源：「太不像話了，今天是已經我們的3天演出要結束了，傷心嗎? 開心? 我也是。」成員們紛紛感性告別，粉絲們也用愛心燈應援回應，安可曲結束時，粉絲拋下象徵SJ的藍色彩帶，讓成員們又驚又喜。利特事後回到飯店也開直播，向市長陳其邁喊話。利特：「高雄市長親自來看我們的演唱會了，真的非常感謝，或許即使不是全體成員，如果我利特一個人在高雄有什麼有趣的事可以一起做，市長請叫我來吧。」成員們這三天在高雄去了很多地方，留下不少足跡，帶著滿滿回憶和感動回到韓國。原文出處：５００「欸噗」徹夜守候送別！ SJ結束高雄三天連唱 八成員一早搭機離台 更多民視新聞報導演唱會香港最終場! 張學友笑稱失業 親自闢謠欠債傳聞台灣版霍諾德！搶看屏東燈節演唱會 民眾攀爬十米高裝置藝術SJ高雄開唱掀都市傳說 粉絲繞"始源柱"求財運

