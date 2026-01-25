SJ厲旭俏皮模仿玄天上帝合照！遊高雄行程曝光 網笑：最佳代言人
娛樂中心／蔡佩伶報導
韓流帝王「SUPER JUNIOR」20週年演唱會唱進高雄巨蛋，吸引許多歌迷前往朝聖，然而，在開演前團員們也各自走訪高雄景點，尤其是厲旭一連朝聖美術館、與玄天上帝合照等，讓網友都忍不住讚嘆「比高雄人還會玩」。
厲旭抵達高雄後，把握空檔的時間外出遊玩，而他也不吝嗇分享在高雄的行程，只見他昨日先是造訪高雄左營區的蓮池潭，與玄天上帝神像合照時，厲旭還模仿起神像的姿勢，展現俏皮的一面，隨後，便在龍虎塔前跟龍門、虎門拍照留念，玩得不亦樂乎。
今（25日）厲旭沒有停下玩樂的腳步，又前往高雄美術館、高雄美麗島站，並與大廳內公共藝術巨作-光之穹頂合照，網友們看了照片也笑說「最佳代言人在這」、「真的是趴趴造ㄟ，有夠可愛」、「看來真的有先做了功課」。
