SJ台北大巨蛋落幕！ 粉絲E.L.F.「無人機應援」逼哭銀赫

韓國男團SUPER JUNIOR，台北大巨蛋一連三天演唱會，最後一場驚喜滿滿，還有粉絲精心準備的「無人機應援」，讓成員淚灑舞台。東海甚至開玩笑許願，下次想要看像杜拜的水舞秀，感動的氣氛瞬間讓全場哄堂大笑。同樣身為E.L.F.的立委林楚茵聽到消息，則是馬上聯絡高雄市府團隊，市府回應非常樂意協助。

五顏六色的無人機緩緩升空，全場尖叫聲不斷，就連成員們也驚呼連連。多變的應援圖樣搭配全場大合唱，粉絲們驚喜送上的無人機應援，讓銀赫忍不住激動落淚，各位看一下我們赫宰， 利特說：「我們接受過很多的應援活動，這個真的是完全沒想到。」

粉絲們一共準備60台無人機，由10位攝影師操控，送給JUNIOR九位成員，無人機分別秀出四種圖樣，只是沒想到這驚喜結束，東海還想加碼逗笑全場， 東海說：「你們把我的話都當真的我好像沒辦法說什麼了，下次可以做杜拜那種水舞嗎。」

儘管成員們馬上拉住他，但粉絲們可是行動力百分百，有粉絲說不要求把高雄變藍色，只希望可以送粉絲一場水舞，還有粉絲留言拜託神燈市長，完成這個任性的願望。精彩的水舞，還有大大的JUNIOR20字樣，這是先前11月SJWEEK，杜拜一連串慶祝20周年的活動，網友希望在台灣也能看到一樣的風景，紛紛湧入陳其邁的臉書，20年資深E.L.F.的立委林楚茵，也出聲了。

立法委員林楚茵說：「今天(17)早上我特別跟高雄副市長，也就是李懷仁副市長聯絡，那麼高雄市政府的團隊，非常願意協助，我們的台灣E.L.F.來應援，JUNIOR。」杜拜水舞堪稱世界之最，壯觀程度吸引不少遊客慕名前往，明年1月高雄巨蛋，又能看到什麼驚喜，粉絲已經敲碗期待，JUNIOR成員東海說：「我愛你們。」

