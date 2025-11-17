SJ台北大巨蛋落幕！ E.L.F.「無人機應援」逼哭銀赫

台北市 / 綜合報導

韓國男團Super junior，昨(16)日結束台北大巨蛋一連三天的演唱會，粉絲誠意滿滿竟然準備「無人機應援」，讓台上好幾位成員都哭了。

看著無人機緩緩升空，全場掀起歡呼聲，不只出現SJ圖像，連E.L.F.也出現了，台北大巨蛋內這「點點星光」，為Super junior第三天的演唱會創造驚喜，原來這是粉絲們的無人機應援，銀赫看到時還激動落淚。

Super junior成員利特：「我們接受過很多的應援活動，這個真的是完全沒想到。」粉絲們一共準備60台無人機，由10位攝影師操控，送給Super junior 9位成員，無人機分別秀出，SJ logo 以及E.L.F.愛心等四種圖樣，只是沒想到這驚喜結束，東海還開玩笑想加碼讓全場哄堂大笑。

Super junior成員東海：「你們把我說的話全部都成真，所以我感覺沒辦法再講什麼了，下次可以做杜拜那種水舞嗎。」有粉絲直呼這在高雄巨蛋該如何呈現，而直到演唱會結束，利特還在社群開直播，回憶在舞台上時的感動心情。

Super junior成員利特：「就算重生也無法想像無法預測的，是完全沒辦法做到的情況，做著無人機應援，一看到那個，眼淚就從兩邊流了下來。」首次登上台北大巨蛋連唱3天，連時隔6年回歸巡演的金希澈都說，希望做完韓國安可場，能再次回到台北大巨蛋。

