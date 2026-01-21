SJ周末高雄開唱 週邊快閃開賣 粉絲排長龍

韓國男團SUPER JUNIOR，週邊商品快閃店今天開賣。（圖／東森新聞）





韓國男團SUPER JUNIOR成軍20週年巡演，周末將在高雄巨蛋登場，週邊商品快閃店今（21日）開賣，有不少粉絲前一晚就來，頂著低溫熬夜排了12小時，最後買了一大袋相當開心。還有粉絲把應援小物隨身帶，有些粉絲從小跟著父母追星，追了十多年，終於如願買到週邊，非常期待周末的演唱會。

韓國男團SUPER JUNIOR成軍20週年巡演，週末即將在高雄巨蛋登場，週邊商品快閃店開賣前，店外已經大排長龍。

記者vs.SUPER JUNIOR粉絲：「你們昨天幾點來這裡排隊？（十一點半多）。」

熬夜排隊的粉絲，頂著低溫撐到天亮，用行動力挺的還有他。SUPER JUNIOR粉絲：「這是圭賢的娃娃，這是藝聲的喵，還有小小的應援棒。」

有粉絲把應援物隨身帶，還有人列了一大張清單，準備把週邊商品一次補齊。

十一點開賣後，因為有限制店內人數，還沒輪到的粉絲只能繼續等待。

記者vs.SUPER JUNIOR粉絲：「你排了差不多12個小時？（差不多）。覺得怎麼樣？（就是有買到我很開心），一切都值得是不是？（當然）。買了哪些東西？（手燈、手燈套、鑰匙圈、刮刮卡，還有高雄的限量T）。」

SUPER JUNIOR：「SORRY SORRY，SORRY SORRY，I'm I'm I'm I'm。」

20年前的SUPER JUNIOR，靠著這首金曲紅遍世界，20年後，儘管已經是四十出頭的大叔，唱跳依舊魅力不減。

SUPER JUNIOR粉絲：「初中的時候就聽他們的歌，他們的歌都滿好聽的，然後就慢慢接觸，其實我追了大概有十幾年了。」

不少年輕粉絲都是從小跟著爸媽聽歌，變成鐵粉，粉絲橫跨兩個世代。這次巡演唱進高雄巨蛋，港都的燈光應援，在美麗島捷運站、愛河灣都亮起寶藍色，紅綠燈也有小巧思，就連市長陳其邁都帶頭持手燈瘋韓團，就是要讓SUPER JUNIOR與粉絲感受到高雄的熱情。



