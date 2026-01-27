SJ嗨喊「高雄起來」 東海突脫衣公主抱銀赫

「SJ」今續攤高雄巨蛋。讀者提供

韓國天團「Super Junior」（SJ）「Super Show 10」世界巡迴演唱會今（1╱24）續攤高雄巨蛋，不論是安可時，近萬名 E.L.F（粉絲名稱）齊聲喊出「SU・PER・JU・NI・OR」，並配合人體波浪，還是成員們換上高雄限定周邊T-shirt再度登台獻唱〈MARRY U〉，最後1句「你願意嫁給我嗎？I do」由神童接棒完成，都讓氣氛嗨到最高點。

今晚，台上台下「YA」成一片，成員們先是一愣，隨後跟著模仿，進入〈Sorry, Sorry〉Dance Break橋段時，東海突然脫下外套，重現「公主抱銀赫」的經典畫面，銀赫隨即對觀眾送出飛吻，讓全場尖叫聲四起。

神童坦言抵達高雄時其實相當疲累，但一站上舞台就感受到粉絲給予的能量；厲旭笑說氣氛熱烈到讓他一度以為是最後1場演出，也希望大家接下來繼續全力應援；東海則注意到台下寫著「守護哥哥們走的每一條盛開花路」的應援手幅，向各樓層揮手致意，表示能清楚感受到大家的心意。

「SJ」全場應援「YA」成一片。讀者提供

演出中段，成員高喊：「高雄起來！This is高雄time！！」接著〈D.N.A〉、〈Rockstar〉等歌接連登場，全場跟著起立應援。銀赫戴上有色鏡片亮相，引起粉絲注意；〈A-CHA〉則由圭賢負責收尾。〈BONAMANA〉登場時，希澈伸手拉開利特的襯衫，銀赫在後方遮住雙眼，始源也加入互動，台上台下笑聲不斷。

聊到近況，希澈笑說剪不剪頭髮要「自己決定」，接著和圭賢、始源一起高唱：「自體發光，寶石美男，Say My Name！」銀赫也跟著加入大喊「老婆」，還自信表示中文對他來說不難，不過在挑戰繞口令時當場卡關。

利特見狀忍不住吐槽團員是不是太興奮，也提到這次來到高雄，聽說城市裡不少地方都能聽到「SJ」的歌，讓他留下深刻印象。始源則在感冒狀態下完成整場演出，叮嚀大家注意身體；圭賢最後用中文向粉絲致意，演唱會在〈FINALE〉與二安〈Wonder Boy〉中畫下句點，繼續備戰明天的演出。

