SJ圭賢擔心在台人氣！喊話羅PD「工作不要太認真」

南韓大勢男團「Super Junior」上個月在台北大巨蛋舉辦成軍 20 週年紀念演唱會，雖然活動已經落幕，但話題依舊不減。其中，成員圭賢在去年（2024）接下韓國市場的台灣觀光代言人，近日也在韓國Netflix綜藝節目中開心宣布已成功續約。有趣的是，當圭賢得知一旁的羅PD（羅暎錫）在台灣擁有超高人氣時，立刻露出「嫌氣」表情，還半開玩笑要求對方「在台灣工作不要太認真」，深怕自己的代言人位置被搶走，畫面曝光後，立刻引起粉絲圍觀。

Super Junior成員圭賢自2024年8月擔任台灣觀光代言人。（圖／觀光署提供）









羅PD在台灣擁有高人氣，曾經在台舉辦6場粉絲見面會。（圖／翻攝Youtube頻道《Netflix Korea 넷플릭스 코리아》）









Super Junior 成員圭賢（右）與羅PD（左）在節目中大聊彼此近期在台灣的活動。（圖／翻攝Youtube頻道《Netflix Korea 넷플릭스 코리아》）





YouTube 頻道「Netflix Korea 넷플릭스 코리아」昨日（30）上傳最新一集節目，Super Junior 成員圭賢與羅PD在綜藝中大聊彼此近期在台灣的活動。圭賢提到，自己擔任台灣觀光大使已滿一年，還興奮透露已順利續約。他笑說競爭比想像中激烈，內部「對手」不少，讓他一度以為位置不保，好在最後仍由他勝出，也因此承諾明年會更加努力，「因為每年都會有新的競標者加入」。節目中，羅PD也分享自己與台灣的緣分，表示過去曾舉辦6場粉絲見面會，從最初只有幾十人的小型座談，一路到如今能坐滿場地「越來越盛大」讓他相當感動。





圭賢向羅PD喊話「在台灣工作不要太認真！」，讓大家笑成一片。（圖／翻攝Youtube頻道《Netflix Korea 넷플릭스 코리아》）





沒想到，聽完這番話的圭賢突然露出嚴肅的表情，開玩笑向羅PD喊話「在台灣工作不要太認真！」，接著表示羅PD讓自己感到緊張，深怕代言工作被搶，羅PD也不甘示弱回答：「其實我有在覬覦」，瞬間讓主持人笑成一片。





