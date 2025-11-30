SJ圭賢擔心觀光大使出現勁敵 警告羅PD：活動不准太認真

SJ成員圭賢接下韓國市場的台灣觀光代言人工作。(資料照，記者王文麟攝)

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓團Super Junior(以下簡稱SJ)剛結束台灣大巨蛋演唱會沒過多久，成員已經開始想念在台灣演唱的美好回憶。2024年SJ成員圭賢接下韓國市場的台灣觀光代言人工作，近日他開心在節目上透露「成功續約」，可見圭賢真的很喜歡台灣。在節目中他與「羅PD」羅暎錫同台時，得知羅PD在台灣人氣也很高，忍不住開玩笑對羅PD說：「不要在台灣活動太認真」，深怕自己代言人工作被搶走。

SJ裡頭年紀最小的圭賢近期於羅PD一起上Netflix節目宣傳《三傻遊肯亞》，圭賢開心地提起自己的近況，表示：「在台灣觀光大使代言1年了」並洩露自己已經續約的消息。不過，圭賢提到，續約過程其實有點小波折，因為內部競爭者太多，還好自己勝出，所以承諾「明年為了競爭(觀光大使)，自己要努力，因為明年又會有其他人參與競爭」。

羅PD也表示自己在台灣已經辦過6次見面會，不過他非常謙虛的說，只是50~100人的小場合，與大家分享拍綜藝節目的心得，沒想到規模卻越來越大。台灣粉絲也曾經在台北捷運中山站，以燈箱方式為羅PD應援。

聽到羅PD在台灣受歡迎，圭賢趕緊笑著說：「不要在台灣活動太認真，我會不安」，羅PD趕緊補刀：「其實我有覬覦(觀光大使工作)」，意外擦出爆笑火花。

SJ成員圭賢接下韓國市場的台灣觀光代言人工作。(資料照，記者王文麟攝)

