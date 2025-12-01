SJ圭賢續任台灣觀光大使！ 憂羅PD成勁敵
韓國天團Super Junior成員圭賢節目上自爆，自己成功續任台灣觀光代言人，一旁的知名製作人羅PD在台灣人氣也很高，圭賢拜託他說，不要這麼頻繁來台活動，怕代言人地位不保，羅PD也搞笑回應，有在覬覦這個位子。
主持人vs.圭賢：「（聽說圭賢成為了台灣觀光宣傳大使），我原本當了1年的台灣觀光宣傳大使，很榮幸地我又獲得了連任，其實過程中必非一帆風順，內部討論時也有一些競爭過程。」
SuperJunior圭賢去年接下韓國市場的台灣觀光代言人工作，最近他開心上節目分享，自己「成功續約」，但很擔心隔壁的羅PD成為勁敵。
主持人vs.圭賢：「（你在台灣舉辦過6次粉絲見面會了哦），說是粉絲見面會可能會誤會，不要在台灣這麼認真活動，（到時可能就你們兩個競爭了），這樣讓我很不安呢，你別說我其實有在覬覦。」
羅PD是韓國知名綜藝節目製作人過去製作新西遊記、一日三餐和尹食堂等節目在台灣，人氣也非常高，因此圭賢深怕代言人位置被搶走。
韓星圭賢：「他們花了很長的時間討論，可是可能支持圭賢的人，比較多就贏了吧，我聽說其實應該勝算很小。」
最後到底贏了誰，拿下代言人不曉得，但圭賢續任，2025~2026年觀光代言人是因為。
韓星圭賢（2025／01）：「你是我，這一輩子都不想失聯的愛。」
觀光署表示，圭賢除了經常來台辦演唱會，也多次私下來台，樂於在社群分享台灣美食和旅遊景點，親和形象能提升韓國民眾對台灣的好感度。
羅PD新節目找來圭賢爆笑冒險，意外掀起台灣觀光代言人之爭，不過也有粉絲敲碗，準備要來AAA的IU、朴寶劍或張員瑛也來代言台灣觀光，看來圭賢得更努力爭取連任。
【更多東森娛樂報導】
●睽違1年完全體！「SEVENTEEN曬合照」 夫勝寛喊話向SJ看齊
●SUPER JUNIOR利特、銀赫、圭賢曾互毆 憶「仁川大戰」認戰鬥力十足
●E.L.F.看演唱會先集訓？東海點名「小隊長」 獻唱大巨蛋限定歌單
