SJ大巨蛋狂飆中文！銀赫看傻「我眼睛不夠用」神童一句吐槽全場笑瘋

記者林汝珊／台北報導

SUPER JUNIOR 開場從天而降。（圖／讀者提供）

「韓流帝王」SUPER JUNIOR出道滿20週年，今（14日）開始，一連三天登上臺北大巨蛋，帶來全新巡演《20th Anniversary TOUR SUPER SHOW 10》，與台灣老婆相約見面，3天共吸引9萬人到場，9人卯起來比拼中文實力，頻頻秀出流利又逗趣的打招呼問候，讓在場歌迷尖叫聲此起彼落。

在唱到〈Our Love〉時閃起一片燈光，美麗的排字「E.L.F.愛心SUPER JUNIOR」照亮大巨蛋。台灣E.L.F.手燈應援「這個愛心代表我屬於你，而那個人就是你」，讓銀赫直呼「現在只可惜一件事，就是我只有兩顆眼睛」，希望能將E.L.F.美麗畫面盡收眼底，不過下一秒神童立刻吐槽「眼睛如果有4顆那會很可怕」，笑翻大家。

SUPER JUNIOR翻唱林憶蓮的〈至少還有你〉獻給粉絲。（圖／讀者提供）

SUPER JUNIOR也感性表示「因為你們總是走向我們，所以現在換我們走向你們」，9人更翻唱林憶蓮的〈至少還有你〉，深情獻給粉絲，與台灣E.L.F.雙向奔赴的愛，相當感動。

為與粉絲更近距離接觸，成員更坐上花車繞場，邊唱著〈No Other〉一路上不停與粉絲互動，他們分為兩車隊伍，由厲旭、利特、藝聲、東海一車，以及銀赫、神童、圭賢、始源、希澈一車，不論是比心、親切揮手打招呼、凝視歌迷各種福利樣樣有，誠意滿滿，讓老婆們尖叫不斷，這片藍海隨著花車移動而沸騰，每一位粉絲都沉浸在這場20週年的感動之中，現場氣氛被推向最高潮。

