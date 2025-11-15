SJ大巨蛋第2晚嗨炸！希澈吼「沒有明天」 東海被3萬E.L.F.感動逼哭

Super Junior大讚粉絲的熱情應援太美太漂亮，不得不激動。讀者提供

韓國天團Super Junior（SJ）今（15日）晚在台北大巨蛋舉行第2場演出，第一天已超興奮的成員們今晚更嗨，成員希澈指揮粉絲喊完「我們愛你金希澈、牛奶皮膚金希澈」後，滿足地喊話：「今天會像最後一場一樣燃燒自我！我們沒有明天的！」讓今晚入場的3萬觀眾瞬間嗨爆！

3萬人大巨蛋燈海美呆！SJ嘆為觀止

唱到第二天的SJ火力全開，一連唱完〈SUPERMAN〉及〈Super Girl〉後，全員一同與今晚入場的E.L.F.（粉絲名）問好，身為台灣觀光大使的圭賢，超接地氣地撂台語「打給厚（大家好）」更說：「今天我會讓你們幸福。」

隊長利特則操控起場內的手燈海，當他嗨喊「台北大巨蛋」時，燈海瞬間從寶藍海變成白色，讓9人嘆為觀止，始源還虧利特：「你是不是花錢了？」還在成員的起鬨下再試一次，讓利特滿足地說：「看到這麼美麗的光景，我怎能不興奮，我們瘋掉了！」號召成員及3萬名觀眾跟著一起嗨！

雙向奔赴！SJ熱歌勁舞獻粉絲 E.L.F.應援超給力

SJ帥氣演唱〈SUPERMAN〉。讀者提供

9人在唱起〈Our Love〉〈No Other〉〈From U〉時，除了大展深情唱功，還不停朝歌迷放送飛吻、愛心放電，台下的手燈海更顯示「SJ♥ELF」。利特與神童更提到〈From U〉這首歌的誕生故事，笑說：「好像有一點TMI，但這首歌原本是在巡演的影片背景音樂，但因為是一首蘊藏我們對E.L.F.的心意，才特別做成一首歌。」

東海（右下）唱到〈至少還有你〉時，感動地擦淚。讀者提供

語畢還主動CUE起「應援小隊長」開始今天的應援活動，當大夥看到3萬歌迷排字排出彩虹海時，感動地說：「是彩虹嗎？」接著大呼「漂亮」，神童還cue起場控說：「不要拍我們。」示意工作人員在大螢幕投放粉絲的應援，9人都感動萬分。

接著SJ唱起獻給歌迷的中文歌〈至少還有你〉，東海唱到一半還伸手拭淚，讓3萬觀眾不捨驚呼，跟著偶像一同沉浸歌曲的感動氛圍。



