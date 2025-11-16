SJ大巨蛋終場 E.L.F.獻無人機秀

Super Junior的20周年紀念演唱會「SUPER SHOW 10」連續3天在台北大巨蛋舉行，16日來到最後一天，E.L.F.（粉絲名）為了給成員們驚喜，特地砸重金請來60架無人機、10位專業攝影應援，成為首組韓團在大巨蛋獲得無人機應援表演。

昨開場同樣以〈SUPERMAN〉、〈MAMACITA〉等經典舞曲炒熱氣氛，談話時間銀赫再度找起「老婆」，嘴甜大喊：「老婆在哪？我是老公銀赫。」利特也再給粉絲驚喜，除了「聲控燈光」，這次連名字「LEE TEUK」都被打燈在牆上，其他成員見狀大喊不公平「又不是個人演唱會，到底是付了多少錢？」他開玩笑回：「2次花5萬塊！」

中場粉絲又驚喜應援，當利特感性表示，不確定往後還是否有機會重回大巨蛋表演時，粉絲先是排出「從1到20，陪你們歡笑跟痛哭」字樣，接著更將每一年的SUPER SHOW演唱會橫幅掛在二樓看台，讓成員們感動不已，利特許願，「我希望每年橫幅都可以再追加下去」。

演唱會後半段成員換上一身黑西裝，並接連帶來嗨歌〈Express Mode〉、〈Mr. Simple〉以及〈BONAMANA〉讓整個大巨蛋宛如大型夜店。而〈Don’t Don〉結束後，全場打出SUPER JUNIOR的字樣、亮起整片藍色燈海，並搭配粉絲大合唱〈So I〉，大巨蛋瞬間被滿滿感動氛圍包圍。

在安可表演〈Miracle〉後，重頭戲無人機應援一出現，成員不斷驚呼，無人機在大巨蛋內升起後，排出「SJ」、「ELF」、「25」等字樣，伴隨著粉絲的歌聲，銀赫、利特等人看到落淚，所有人也依序向粉絲道謝，銀赫說：「光是填滿大巨蛋我們就覺得非常感謝 。」接著講到哭了出來。

利特感動表示，「這是我久違流下熱淚的瞬間，不管多久都會一直做下去。」隨後點名台下SJ-M的成員周覓也現身演唱會，現場再度爆出尖叫。最後演唱〈Finale〉、安可曲〈Too Many Beautiful Girls〉等歌曲，成員更一一跳下台近距離與粉絲互動，讓演唱會完美畫下句點。