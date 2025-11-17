SJ大巨蛋落幕！粉絲出動60台無人機應援 銀赫、利特感動淚崩

南韓天團SUPER JUNIOR出道20週年《SUPER SHOW 10》台北大巨蛋演唱會於16日圓滿落幕，3天共吸引9萬名粉絲同歡。台灣E.L.F.（粉絲名）為了給9位成員最難忘的回憶，特別出動60台無人機應援，讓銀赫與利特當場感動落淚，表示「謝謝大家，我愛你們」、「我們接受這麼多，要怎麼回報你們？」其他成員也紅了眼框。

SUPER JUNIOR《SUPER SHOW 10》演唱會台北大巨蛋場次16日圓滿落幕。（圖／讀者提供）

SUPER JUNIOR此次在台北大巨蛋開唱3天，共吸引9萬名粉絲同歡。（圖／讀者提供）

SUPER JUNIOR表演進行到〈Marry U〉後，全場燈光突然暗下，成員們一度以為停電，未料舞台邊竟出現無人機群，升上空中排列出「SJ」「20」「ELF」等字樣，讓銀赫當場感動到泣不成聲。利特也難掩激動表示：「我們接受到很多應援活動，這個真的是完全沒想到。經過很多艱難的時間，變得不管經歷什麼都不太哭泣了，但今天感覺有點哽咽。」

廣告 廣告

曾許願想要煙火與無人機的東海更加動容，感嘆：「我感覺沒辦法再講什麼，因為覺得太抱歉了。比起我們能給大家的，大家給我們的更多！真的很謝謝大家創造讓我們不會遺忘的回憶。」他接著提到粉絲在〈Walkin'〉的彩虹燈光應援：「看到那麼美麗的光芒，各位就像我美麗的花朵一般。我想活在有大家的花田中，也會讓大家不凋零，時時為你們澆水。」

SUPER JUNIOR感謝台灣粉絲的支持。（圖／讀者提供）

另外，當晚希澈也與粉絲相約高雄場與未來50年後還要繼續相見，「我們《SUPER SHOW 11》再見面。」圭賢驚喜獻唱下週將發行的新歌，並用中文向粉絲約定：「我想跟你們永遠變老，會一起嗎？」東海則幽默許願：「下次可以有像杜拜的水舞秀嗎？」但立刻被成員阻止。阻止。

演唱會結束前，全場拋出藍色彩帶，讓大巨蛋內彷彿化作一片「寶藍海」。利特感動直呼：「不要再做（指讓他感動的事）了！我好悲傷。」東海也笑說：「這應援活動到底什麼時候要結束？你們〈太完美〉！」演唱會在歡笑與感動中劃下句點。

延伸閱讀

館長直播回應「10年前騷擾」：這麼委屈還回公司月領8萬？

遭毀滅式爆料！館長直播自清：看全世界相信誰

連唸2遍賴氏祖訓「怕賴清德沒聽清」！陸國台辦：不孝之人罪逆天