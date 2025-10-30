SJ大巨蛋開唱前再送驚喜！砸7位數打造快閃店重現舞台

【緯來新聞網】「韓流帝王」SUPER JUNIOR出道滿20週年，他們將於14日到16日登上大巨蛋開唱，成為「首個登上臺北大巨蛋」的韓國團體紀錄，更締造三場全數完售的壯舉，吸引近9萬名粉絲共襄盛舉。為了回饋E.L.F.（粉絲名稱）支持，以「SUPER SHOW 10」為主題的快閃打卡區也將於11月12日起至11月16日止，並在臺北大巨蛋B2的515空間正式登場。

SUPER SHOW 10臺北大巨蛋登場前，將舉辦「快閃打卡區」獻驚喜。（圖／翻攝自SJ官方IG）

期間限定的「SUPER SHOW 10」快閃打卡區，斥資7位數設計，並以「免費入場、實名預約制」的方式開放粉絲體驗，以《SUPER SHOW 10》的舞台概念為藍本延伸設計，最大亮點之一，是將本次巡演演唱會中的經場景原汁原味重現，供E.L.F.打卡拍照，宛如走上舞台般置身於現場，體驗偶像的舞台靈魂與團體默契。

快閃打卡區以SUPER SHOW 10為慨念打造。（圖／翻攝自SJ官方IG）.

展場設計跳脫傳統概念，以「美術館」為靈感核心，現場牆面如同藝廊陳列，將成員照片以「名畫翻拍」形式重新設計，場內還有特別實體化演唱會主視覺「機械Logo」，將原本僅存在於海報上的設計立體打造，成為展場必拍地標。

快閃打卡區採兩種預約制度，自11月1日上午11點先開放國泰世華CUBE信用卡（含簽帳金融卡）卡友登記預約，再來才是同日13點起一般民眾預約。

除了豐富的主題展區與打卡牆，為回饋購票粉絲，3場臺北大巨蛋演唱會的官方週邊商品販售，只有成功登記預約快閃店的消費者才有機會購買演唱會週邊。因此快閃店入場時需出示演唱會門票、身分證件、登記入場券，商品每日現場數量有限，售完為止。



SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR in TAIPEI快閃打卡區

活動地點：臺北大巨蛋B2 515空間 (臺北市信義區忠孝東路四段515號)



營業時間：

2025/11/12 (三) 09:00-21:00

2025/11/13 (四) 09:00-21:00

2025/11/14 (五) 09:00-18:00

2025/11/15 (六) 09:00-17:00

2025/11/16 (日) 09:00-15:00



線上登記預約：

本打卡快閃區為免費活動，採實名制預約，僅開放持有SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR in TAIPEI 任一場入場門票之粉絲登記預約，線上預約將透過拓元售票系統進行



開放時間：

2025.11.01 (六) 11:00 國泰世華CUBE信用卡（含簽帳金融卡）卡友登記預約

2025.11.01 (六) 13:00 一般登記預約

預約網站：https://tixcraft.com/activity/detail/25_sjpopup

