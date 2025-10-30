SJ大巨蛋開唱前再送驚喜！砸7位數打造快閃店重現舞台
【緯來新聞網】「韓流帝王」SUPER JUNIOR出道滿20週年，他們將於14日到16日登上大巨蛋開唱，成為「首個登上臺北大巨蛋」的韓國團體紀錄，更締造三場全數完售的壯舉，吸引近9萬名粉絲共襄盛舉。為了回饋E.L.F.（粉絲名稱）支持，以「SUPER SHOW 10」為主題的快閃打卡區也將於11月12日起至11月16日止，並在臺北大巨蛋B2的515空間正式登場。
SUPER SHOW 10臺北大巨蛋登場前，將舉辦「快閃打卡區」獻驚喜。（圖／翻攝自SJ官方IG）
期間限定的「SUPER SHOW 10」快閃打卡區，斥資7位數設計，並以「免費入場、實名預約制」的方式開放粉絲體驗，以《SUPER SHOW 10》的舞台概念為藍本延伸設計，最大亮點之一，是將本次巡演演唱會中的經場景原汁原味重現，供E.L.F.打卡拍照，宛如走上舞台般置身於現場，體驗偶像的舞台靈魂與團體默契。
快閃打卡區以SUPER SHOW 10為慨念打造。（圖／翻攝自SJ官方IG）.
展場設計跳脫傳統概念，以「美術館」為靈感核心，現場牆面如同藝廊陳列，將成員照片以「名畫翻拍」形式重新設計，場內還有特別實體化演唱會主視覺「機械Logo」，將原本僅存在於海報上的設計立體打造，成為展場必拍地標。
快閃打卡區採兩種預約制度，自11月1日上午11點先開放國泰世華CUBE信用卡（含簽帳金融卡）卡友登記預約，再來才是同日13點起一般民眾預約。
除了豐富的主題展區與打卡牆，為回饋購票粉絲，3場臺北大巨蛋演唱會的官方週邊商品販售，只有成功登記預約快閃店的消費者才有機會購買演唱會週邊。因此快閃店入場時需出示演唱會門票、身分證件、登記入場券，商品每日現場數量有限，售完為止。
SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR in TAIPEI快閃打卡區
活動地點：臺北大巨蛋B2 515空間 (臺北市信義區忠孝東路四段515號)
營業時間：
2025/11/12 (三) 09:00-21:00
2025/11/13 (四) 09:00-21:00
2025/11/14 (五) 09:00-18:00
2025/11/15 (六) 09:00-17:00
2025/11/16 (日) 09:00-15:00
線上登記預約：
本打卡快閃區為免費活動，採實名制預約，僅開放持有SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR in TAIPEI 任一場入場門票之粉絲登記預約，線上預約將透過拓元售票系統進行
開放時間：
2025.11.01 (六) 11:00 國泰世華CUBE信用卡（含簽帳金融卡）卡友登記預約
2025.11.01 (六) 13:00 一般登記預約
預約網站：https://tixcraft.com/activity/detail/25_sjpopup
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
王子 粿粿不倫戀！薔薔秒切割：我邊緣人 無法接受出軌現場暴走 超狂發言全場嚇壞
王子 粿粿不倫戀！薔薔秒切割：我邊緣人 無法接受出軌現場暴走 超狂發言全場嚇壞娛樂星聞 ・ 12 小時前
回饋E.L.F.！SUPER JUNIOR斥資7位數打造快閃打卡區
回饋E.L.F.！SUPER JUNIOR斥資7位數打造快閃打卡區EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
首位攻蛋韓星隔20年重返小巨蛋 Rain感性喊：意義非凡
台北安可場是Rain出道以來第二次攻蛋，對其音樂生涯可說別具意義，當年因主演《浪漫滿屋》在全亞洲爆紅的他20年前挾著高人氣來台登上小巨蛋開唱，以國際巨星的大陣仗及招牌肌情溼背秀掀起全台暴動，不僅從此奠定他在台迷心中韓流天王的穩固地位，更成為首位登上台北小巨蛋開...CTWANT ・ 13 小時前
上節目被問北韓首都？粿粿竟答南韓 網傻眼：一直笑有夠白目
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）近日身陷婚內出軌風波，老公范姜彥豐還直接爆料小王就是棒棒堂「王子」邱勝翊，此消息曝光，粿粿過去許多上節目片段都被挖出。有網友就發現粿粿被問到北韓首都叫什麼，她竟回答「南韓」，這段畫面曝光讓許多網友看不下去，還有人留言嗆「粿粿狀況外一直笑有夠白目，一點也不認真！有夠隨便！」鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
舒淇首部執導《女孩》 醫願診所×北醫包場 動人連結致敬醫護英雄
圖▲金馬影后舒淇華麗轉身，首部自編自導電影《女孩》不僅橫掃國際三大影展，更在第30屆釜山國際影展一舉奪下影壇重 […]民眾日報 ・ 13 小時前
王子認了偷吃「人妻粿粿」！網好奇「結婚機率」多高
娛樂中心／于士宸報導男星范姜彥豐昨日（29）震撼爆料妻子粿粿婚內偷吃「棒棒堂男孩」成員王子（邱勝翊）。消息曝光後，震撼全台網友，粿粿也發聲指責范姜彥豐的爆料影片「說了許多與事實不符的內容」，而王子則是道歉認了「超過了朋友間應有的界線」。對此，有網友在Threads好奇提問，「王子娶粿粿的機率有多高？」，貼文曝光後，網友回應一面倒向「這答案」。民視 ・ 12 小時前
舒淇《女孩》VS《左撇子女孩》看起來！精彩新片《只為你遺憾》別錯過｜10/30新片快報
十月最後一週新片狂發！金馬影后舒淇演而優則導的《女孩》超級有美感，問鼎2025年的《左撇子女孩》也好可愛！兩部台片、兩位女孩的故事，都是台灣之光！本週新片還有《只為你遺憾》、《睡覺的笨蛋》、《新來的小朋友》和《珠寶師遺落在時光裡的愛》可供選擇，恐怖片迷請到《咒你》、《厄靈鎮》或《鬼聲泣3》做戲院探險！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 14 小時前
Rain 1／17小巨蛋開唱 票價、開賣日一覽
[NOWnews今日新聞]韓流天王Rain宣布明年1月17日到台北小巨蛋舉辦「2026RAINCONCERT -TAIPEI」安可演唱會，門票將於2...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
8年前擔任坣娜婚禮嘉賓 郭子乾震驚曝內幕
生活中新／高子涵、陳泊翰、SNG 台北報導知名歌手坣娜驚傳病逝，享年59歲。消息震驚演藝圈，據知情人士透露，她最終是不敵胰臟癌辭世，還傳出她低調要求親人封鎖消息。昔日曾在婚禮上表演模仿脫口秀的郭子乾說"真的很震驚"，好友彭斯民還分享坣娜塵封7年遺作，翻唱潘越雲"謝謝你曾經愛我"等10手金曲，感慨"沒機會出版了"。曝與坣娜私下交集 郁方不捨嘆:她高冷又溫暖（圖／民視新聞）豐沛情感搭配細膩的嗓音，已故美聲天后坣娜代表作"自由"，彷彿唱出人生經歷，卻傳出她已經在10/16病逝，享年59歲，消息震驚演藝圈。原本外界以為跟她罹患紅斑性狼瘡有關，但據友人透露，坣娜死於胰臟癌。藝人郭子乾沉8年前還在坣娜婚禮上表演模仿秀，聽到噩耗萬分不捨。藝人 郭子乾：「坣娜的老公因為非常欣賞模仿秀，所以那時候他為了策劃他跟坣娜的婚禮，特別約我去到他們公司見面，詳談婚禮應該怎麼進行，聽到這個消息真的很震驚！」而與坣娜在家庭方面有交集的郁方，受訪一度神情凝重。藝人 郁方：「她真的是我們這一代的人的女神！我知道她身體一直都很不好，真的是一個很高冷又非常溫暖的人。所以我覺得在現在的藝人裡面比較沒有這樣特質的人的存在，我覺得對大家來講都是一個很大的遺憾！」溫柔歌聲加上一張張美麗相片，坣娜好友彭斯民分享坣娜最後遺作，透露曾出資335萬元替她錄製一張10首歌曲專輯，取名叫作"璀璨"，只可惜後來沒發行，而唱片母帶及合約一直放在家中，沒想到再也沒機會出版，希望大家記得坣娜最好的模樣。坣娜胰臟癌病逝死訊2週才曝光 12/15將辦追思會（圖／民視新聞）好友資深音樂人季忠平發文悼念，白冰冰也難過表示，坣娜從出道就很內斂，感嘆常常聯絡卻沒能碰上最後一面。坣娜低調封鎖病重消息，民歌天后鄭怡透露，好友一個月前最後一次去看她，是哭著走出她的家門。田定豐也感傷懷念坣娜，昨晚你沒來我夢裡，但你用生命教會我，什麼叫真正的修煉。坣娜死訊過2週才意外曝光，就因為親友希望讓她平靜離開。追思會將在12月15舉行，坣娜的美麗人生就此謝幕，原文出處：8年前擔任坣娜婚禮嘉賓 郭子乾震驚曝當年內幕 更多民視新聞報導《好運來-EP222精彩片段》桃花婕一頭熱 江太太夢碎？訂房遭撤銷、非法旅宿照上架 綠委籲納管網路旅遊平台保障旅客《好運來-EP222精彩片段》終於感動瑞瑞 萌芬神辦案？民視影音 ・ 12 小時前
一文看懂》明天登場的川習會為什麼重要、兩人到底想聊什麼？
美國總統川普（Donald Trump）結束日本行程後，隨即飛往南韓、預備出席今年亞太經合會（APEC）的領袖高峰會，不過外媒除了關注他與韓國之間的互動，似乎更在乎川普究竟會不會與中國國家主席習近平，以及北韓最高領導人金正恩（Kim Jong Un）展開會面。會談地點與目標在經過多方猜測和傳聞後，北京在29日證實、習近平和川普將於30日舉行面對面會談。但是本......風傳媒 ・ 1 天前
全台廚餘養豬調查！近2成申報率低於90% 環境部研擬「裝監視器即時管控」
國內非洲豬瘟疫情仍在疫調中，對於豬瘟場用廚餘養豬且未依規定上傳烹煮日記，部分專家與業者呼籲應「全面禁止廚餘養豬」杜絕病毒傳播。環境部今（10/29）公布統計，全台使用廚餘養豬案場有435間，上傳申報率90%以上有358間，申報率低於60%有27間，占總數6.2%，表示部分案場並未完全遵守規定，接下來將研議全面加裝溫度探針與監視器，改善現有的人工上傳的方法，加強管控。太報 ・ 1 天前
坣娜挺過嚴重車禍不敵癌症 猶太富商老公"二度喪妻"
生活中心／綜合報導 回顧美聲天后坣娜演藝和感情路都充滿波折，1993事業巔峰之際遭遇嚴重車禍，甚至失去部分記憶，嗓子也受影響，還飽受紅斑性狼瘡折磨。淡出演藝圈，轉投入瑜伽教學。長達27年的愛情長跑黯然分手，後來遇到身家280億猶太富商薛智偉熱戀結婚，一起推廣猶台文化。而薛智偉前妻也是因病逝世，如今二度送走摯愛，令人唏噓。民視 ・ 12 小時前
TPBL林俊吉擁個人簽名鞋 捐贈千雙球鞋回饋基層
（中央社記者陳容琛台北30日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL福爾摩沙夢想家後衛林俊吉，今天正式成為本土首名擁有個人簽名鞋的球員，他也與夢想家球團共同捐贈1000雙球鞋做公益，以行動支持基層籃球。中央社 ・ 12 小時前
NewJeans一審敗訴「成員將上訴」！閔熙珍開新公司粉絲喊：把NJZ搶回來
韓國女團NewJeans與母公司ADOR陷入專屬合約糾紛，首爾中央地方法院一審判決ADOR勝訴，NewJeans五名成員將繼續無法單獨進行演藝活動至2029年！儘管成員們已表明將上訴抗戰，粉絲們的心情恐怕並不輕鬆。然而，被稱為「NJ之母」的閔熙珍已成立新公司OOAK，讓粉絲們看到一絲希望，期待她能將NewJeans收回旗下，解救女團於水深火熱之中！TVBS新聞網 ・ 13 小時前
小S稱「不會出席陳漢典婚禮」！曝兩人私交還好 他出面親還原真相
男星陳漢典與Lulu（黃路梓茵）20日正式登記結婚，今（30）日正好滿十天，兩人首度以夫妻身分合體亮相，出席舞台劇《半里長城》彩排記者會，現場不時互動放閃，甜蜜氛圍藏不住。不過，日前小S在金鐘獎慶功宴上談到這對新人時，開玩笑地表示自己「不會去婚禮」，更說與陳漢典「私下關係就還好」，引發不少網友替陳漢典抱不平。對此，陳漢典今也親自出面還原真相。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡
王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
《靠岸》林宇中「消失演藝圈多年主因曝光」 親口認了：身體失衡
林宇中2005年出道，並拿下第17屆金曲獎最佳新人獎，後來卻逐漸失樂壇，原來他罹患了耳石症，日常的低頭、抬頭都可能讓世界天翻地覆，他說「那一刻我意識到，人心失衡的感覺，和身體失衡其實很像。」他將這份體悟轉化為創作語言，將「耳石脫落」比喻為情感中的失重與崩塌，也在歌聲中尋找重新歸位的力量。Yahoo娛樂訊息 ・ 14 小時前
Rain驚喜宣布明年小巨蛋開唱！11/30 Klook開賣！時間地點、售票時間、票價座位一次看
韓流天王Rain無預警宣布重返台灣，將於2026年1月17日在台北小巨蛋舉辦《STILL RAINING: ENCORE》演唱會，演唱會門票將於11/30上午11點半在Klook開賣。這是他暌違20年再次登上台北小巨蛋舞台，也是巡演《Still Raining》的升級版「Encore」場，象徵他與台灣粉絲之間跨越時光的深厚情誼。本次巡演除帶來全新舞台設計與視覺特效外，更將台北列為亞洲首站，消息一出引發粉絲熱烈討論。Rain演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 16 小時前
「日本女神」吉岡里帆驚喜現身！人氣爆棚嚇壞劉冠廷
「日本女神」吉岡里帆驚喜現身！人氣爆棚嚇壞劉冠廷EBC東森娛樂 ・ 1 天前
啦啦隊女神一粒為高雄電影節美食帶路 XR DREAMLAND票房破百萬
為期17天的2025高雄電影節已於10月26日晚間圓滿落幕，本屆總票房一舉突破新台幣350萬元，吸引超過3萬人次進場觀影，最引人注目的是，主打沉浸式體驗的「XR DREAMLAND」單元表現尤為突出，該單元票房衝破百萬，逾萬售票席次近7成完售。展場設計更榮獲2025年繆思設計大獎國際概念設計類金獎殊榮。此外，XR展區在短短三週內創造了驚人的10萬人次到訪參觀，這些數據皆創下高雄電影節史上多項新紀錄。鏡報 ・ 1 天前