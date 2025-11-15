娛樂中心／綜合報導

先前高雄為BLACKPINK演唱會，在六大地標點燈應援，獲得粉絲狂讚，這回台北市也動起來，趁著人氣韓團SuperJunior，在大巨蛋連三天開唱，市府以他們的應援色"寶藍色"，打造藍色浪漫人行道樹，還在國父紀念館站，播放三首經典歌，讓粉絲好感動。

國父紀念館站：「SuperJunior"Sorry，Sorry"。」

捷運列車進站，好多人拿起手機，捨不得離開，因為仔細聽，正在播放SuperJunior的經典歌曲，讓歌迷好感動，韓國人氣男團SuperJunior，在台北大巨蛋舉辦20周年演唱會，北捷也加入應援活動。

歌迷說：「剛才有聽到，覺得這次做得很用心，這次台北幫他們宣傳得很用心，很棒。」





SJ大巨蛋開唱！北市打造藍色驚喜應援 捷運站播放經典歌 粉絲直呼感動

捷運站內音樂播放SuperJunior的經典歌曲。（圖／民視新聞）









歌迷說：「只要有穿藍色的，就好像看到自己的妯娌一樣，然後我們剛剛都在那邊趴一排，在等捷運站會放歌，如果放得很大聲的話，我會想跟著跳，我的手燈都準備好了。」

歌迷說：「非常感動啊，因為20周年，感覺就是有台北，整個大家一起，跟我們一起，慶祝20周年的感覺。」

國父紀念館站，下午1點到晚上11點，整點開始每20分鐘，播放SuperJunior的三首經典歌曲，來到中山站，藝文走廊的廣告螢幕，還會播出20週年限定影片，到處都有驚喜應援，讓隊長利特也很感動。





SJ大巨蛋開唱！北市打造藍色驚喜應援 捷運站播放經典歌 粉絲直呼感動

台北市長蔣萬安送SJ專屬「臺味大禮包」！（圖／台北市府提供）





SuperJunior隊長利特說：「捷運站裡面，在不同時間都會放我們的歌，整個周圍都超熱鬧的，這到底是什麼回事呀？，又要這樣讓我感動嗎。」

台北市長蔣萬安，為了歡迎SuperJunior來到台北，準備了一顆象徵祝福與喜慶的傳統壽桃，祝賀出道20週年，而九位成員，也都有專屬的台味大禮包。

台北市長蔣萬安說：「我想SJ陪伴了，台灣一個世代，而且是非常具有代表性的韓團，所以市府團隊包括觀傳局，我們特別在大巨蛋周邊，規劃了一系列的彩蛋，我們也有寶藍色的規劃。」

代表SuperJunior的寶藍色，從廣告到人行道樹，浪漫地佔領台北，讓歌迷留下難忘的一天。

