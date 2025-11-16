SJ大巨蛋開唱 「希澈老婆現身」 網敲碗希雪夫婦合體
韓國男團Super Junior出道20週年昨（14日）開始於臺北大巨蛋舉辦3天《SUPER SHOW 10》演唱會，成員金希澈睽違快6年才重返舞台，這次來台演出，更是吸引「老婆」郭雪芙現身力挺，他也在限動轉發回應。
此次Super Junior登大巨蛋，主辦也將整個大巨蛋擺滿了成員的照片，就讓E.L.F.可以盡情打卡，而過去曾和希澈登上《我們結婚了 國際版》作為假想夫妻的郭雪芙，也在IG曬出和「希澈柱」打卡的照片，並寫下：「感謝歐巴讓我看到這麼精彩的演唱會，歐巴跟成員們全部都帥到爆，今天演出結束後請一定要好好休息。明天跟後天會繼續為你應援，真的很謝謝，是一場美麗又帥氣的表演。」
郭雪芙去大巨蛋看=Super Junior演出，並和成員希澈在IG互動。（圖／翻攝自郭雪芙 IG）
對此，希澈也轉發該動態，並開心表示：「謝謝雪芙！親自買票來看演出的雪芙！演出前演出後，都沒有來找我的雪芙，以粉絲模式來看表演的雪芙。」而郭雪芙也再度轉發，表示自己害怕妨礙歐巴和成員們準備，因此就是安靜的去看並離開，還誇讚是帥氣的舞台，覺得非常幸福。
希澈和郭雪芙在2014年因參加《我們結婚了 國際版》被組成「希雪夫婦」而相識，當時因都擁有大長腿，還被讚為是「大腿夫婦。」對於兩人睽違10年再度隔空互動，許多粉絲也激動不已。
