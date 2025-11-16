SJ大巨蛋開唱Day2 「東海哭了」 希澈喊：沒有明天了
韓國男團Super Junior出道20週年巡演《SUPER SHOW 10》於14、15、16日連3天在臺北大巨蛋舉辦，今（15日）進入第二日，東海被E.L.F.（粉絲名）的應援感動到哭，讓台下都捨不得。
一連帶來6首歌曲後，成員們也接續自我介紹，經歷首日全場在希澈自我介紹時候就喊應援，今日他邊隨著應援聲當起指揮家，更熱血高喊：「今天我就會像最後一天一樣燃燒自我了！我們沒有明天了！」
利特喊「TAEPEI DOME」拉長音時候，全場的手燈像是波浪一樣打過去，也讓成員們驚喜不已，還調侃說：「利特你是不是花錢了？」經歷昨日的演出，利特也詢問大家體力，還說有人讓他別這麼興奮，不過他直呼：「看到這麼美麗的風景怎麼可能不瘋！」
〈I Know〉時候LED螢幕9人各自一個鏡頭時候，因為舞台煙火特效，煙聚集在東海和利特那邊，結果利特因為煙久久沒散，還伸手揮了好幾下，讓E.L.F.在台下也笑出來。
演出〈Our Love〉昨日是始源跟圭賢忘詞，今天演出時候開頭厲旭忘詞，不過他也笑著和E.L.F.一起喊應援，Super Junior也給予逆應援，LED顯示手燈閃耀出「SJ愛心ELF」外，還有投影中文「一輩子朋友」在牆上，給予來看演唱會的每一位E.L.F.。
利特也在演唱會分享〈From U〉的TMI，透露這首歌本來都是作為附曲唱的，不過意境很好，因此就將這首歌編完整放到演唱會中，而看見台下蓄勢待發，東海也說：「隊長們指揮一下」，今日不同區域分別舉起了「오빠는 내 인생 최고의 만남.（哥哥們是我人生最棒的相遇)」以及「END가 아닌 AND, 그리고 영원.（不是END，是AND，也是永遠）」組成了彩虹應援，讓成員紛紛直呼漂亮，還拿起手機開始拍。
對於E.L.F.的應援，利特也說能夠帶給大家的禮物只有歌曲和舞蹈，演唱了中文歌曲〈至少還有你〉，而東海更是被感動到哭，就看著台下E.L.F.，並沒有接下去唱，擦拭淚水的一幕也讓台下也掀起不捨的喊聲。
