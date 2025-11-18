SJ大巨蛋「男飯狂求愛」竟是江宏傑！36歲「私下太反差」驚網：太…

娛樂中心／綜合報導



桌球國手江宏傑與日本桌球小天后福原愛結束婚姻關係後，專注投入綜藝界的他常透過社群分享日常生活，過去曾經與韓團「Super Junior」成員利特合作拍攝綜藝節目的他，就受邀進場參與「Super Junior」於15日至16日在台北大巨蛋舉辦演唱會，江宏傑被公開一系列化身瘋狂粉絲的反差身影，讓網友被他逗笑：「被可愛死！」。





SJ大巨蛋嗨告白「男飯狂求愛」竟是江宏傑！36歲「私下反差模樣」震驚網：太…

他特地換上象徵 SJ 的藍色襯衫進場，還在利特廣告柱前嘟嘴拍照，反差萌十足。（圖／翻攝自IG@chiang_hung_chieh）

江宏傑日前才因綜藝節目入圍金鐘獎，一身帥氣華服現身紅毯，節目最終拿下人氣節目獎，近日共同主持節目的夥伴利特，跟著團體「Super Junior」空降台北大巨蛋舉辦演唱會，連唱3日吸引大批粉絲到場朝聖，江宏傑也曬出他戴著小編進場見證演出的身影，只見江宏傑用心穿上應援「藍色」襯衫入場，還在包覆利特大臉的廣告柱上「嘟嘴擺拍」。





江宏傑週末現身台北大巨蛋，化身「Super Junior」瘋狂粉絲，全程應援模樣被網友笑稱「太可愛」。（圖／翻攝自IG@chiang_hung_chieh）

當成員在舞台熱情開唱，江宏傑也積極配合應援，甚至演唱會結束後，還跟友人在大街回味剛才演出精彩內容，嗨跳〈Sorry, Sorry〉、下秒又因為自己太失控而不小心爆笑出來，江宏傑化身SJ狂粉的近況在網路曝光，也讓網友笑出來：「我跟小傑看同一場耶」、「小傑好可愛」、「哇，連男神爸爸都去捧場了啊」、「被可愛死」、「剪輯的好用心」、「活力四射，青春洋溢」、「太可愛了吧」。

演唱會途中，江宏傑不只跟著應援，甚至走出場館後仍嗨跳SJ歌曲回味演出。（圖／翻攝自IG@chiang_hung_chieh）













