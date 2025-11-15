SJ大巨蛋Day2／E.L.F應援太用心 東海感動落淚一度唱不下去

Super Junior為台灣場準備了限定曲〈至少還有你〉。（圖／讀者提供）

韓流天團Super Junior（SJ）14日起連續3天在台北大巨蛋舉辦「SUPER SHOW 10」演唱會，包括希澈在內共9名成員難得全員到齊，迎接出道20週年。今（15日）是第二場，當他們演唱台灣場限定曲〈至少還有你〉時，全場3萬名粉絲大合唱，加上美麗的手機燈海擴，成員東海忍不住感動落淚，甚至哽咽到一度唱不下去。

演唱會開場在一連唱完〈U〉、〈Black Suit〉、〈MAMACITA〉、〈SUPERMAN〉、〈Super Girl〉等經典曲後，9人終於開始自我介紹並向粉絲大招呼，希澈更放話「我會把今天當作最後一天燃燒自我，我們沒有明天了」，利特則趁機玩起中控手燈，用聲控製造「波浪燈海」，看到壯觀的場面後，他滿意地說「昨天演出後，我被告知『千萬不要太興奮，請你冷靜』，但看到這個美麗的風景，我怎麼能不興奮呢，我整個要瘋掉了」。

唱到〈I Know〉時，大螢幕變成9人的特寫畫面，利特先因濃煙嗆得狂扇，歌曲尾聲導播還突然找不到銀赫，讓全場大笑不止，下一首〈Our Love〉開始前，銀赫忍不住吐槽粉絲「笑屁笑」，結果歌曲開頭厲旭又漏拍，他急忙補充：「是故意讓你們笑的啦！」而歌曲進行到一半，大螢幕上方用綠色雷射光打出中文字「一輩子朋友」，呼應官方粉絲名E.L.F.（Ever Lasting Friends），讓粉絲也瞬間紅了眼眶。

Super Junior賣力演出，超強舞台魅力電暈台下3萬粉。（圖／讀者提供）

台灣E.L.F.也回以驚喜應援，〈From U〉結束後，全場舉起手幅「哥哥們是我人生最棒的相遇」，翻面後則是「不是END，是AND，也是永遠」的漸層色手幅，製造出別出心裁的彩虹海，讓神童急得對導播喊「不要拍我，趕快拍台下！」利特則表示：「感謝大家每次準備禮物給我們，我們只能用歌舞來回報大家了。」接著帶來〈至少還有你〉。

