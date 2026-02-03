SJ始源一日快閃台北出包！竟因這家咖啡廳錯過班機，親口封「全台最棒」！
SJ始源一日快閃台北出包！竟因這家咖啡廳錯過班機，親口封「全台最棒」！
大S逝世滿週年，2日在金寶山迎來一場低調卻充滿情感重量的紀念時刻。由丈夫具俊曄親自設計的紀念雕像正式揭幕，至親好友齊聚追思，現場氣氛莊重而溫柔。來自南韓的演藝圈好友也沒有缺席，包含曾與具俊曄以「酷龍」搭檔走過青春歲月的姜元來，即使行動不便、坐著輪椅仍親自到場致意，畫面令人動容。
而另一位現身追思儀式的南韓藝人，則是天團Super Junior成員始源。雖然他並未與大S有過合作，但因具俊曄在韓流圈的深厚輩分與情誼，始源依舊選擇親自來台致意。更令人驚訝的是，始源前一晚才剛在日本福岡參與SM TOWN家族演唱會，隔天立刻一日快閃台北，只為趕上這場紀念雕像的揭幕儀式。
行程緊湊之餘，始源在離台後於社群平台X發文分享：「我回來了。不過，我馬上又要回去了。」並坦言自己其實錯過原本的班機，幸好在粉絲與工作人員協助下，才能緊急改搭下一班飛機，表示「這完全是我和團隊的失誤」。
真正讓粉絲們又哭又笑的，是始源隨後補發的一則貼文。他上傳了一張甜點與咖啡的照片，直接寫下：「這是我至今喝過、吃過的Top 5咖啡和甜點。」接著自嘲表示，自己就是「吃著吃著，差點把飛機錯過了」。短短一句話，瞬間讓整起事件從感傷追思，轉為極具生活感的溫暖插曲，也讓粉絲忍不住笑稱：「果然是始源會發生的事。」
那麼，究竟是哪一家咖啡廳，能讓始源和團隊享受到忘記時間？答案正是位於台北伊通公園旁的「Fika Fika SHIU XIANG」。這間是亞洲50大咖啡館「Fika Fika Coffee」於伊通店旁延伸打造的全新精品咖啡體驗館，將焦點放在「風味」與「體驗」本身，主打精品咖啡豆的手沖品飲，讓咖啡師能與客人進行更深入的互動，細細說明產區、烘焙與風味層次。
價格方面，Fika Fika SHIU XIANG依照咖啡豆等級、沖煮複雜度與份量區分，手沖咖啡從200多元至千元皆有，讓想輕鬆體驗與進階探索的咖啡迷，都能找到適合自己的選擇。
豪門出身也超努力！Annie暫停偶像活動，美國開讀書直播引發討論：好感度破表！
宋仲基來台超接地氣！拎北市垃圾袋、曬香菜多力多滋，連蔡英文都留言！
