SJ始源也來了！黑西裝冒雨致意大S 挺具俊曄「神祕私交」曝光

Super Junior崔始源現身大S雕像揭幕。(記者潘少棠攝)

〔記者傅茗渝／台北報導〕「大S」徐熙媛離世周年紀念雕像揭幕儀式，於今(2)日下午在金寶山莊嚴舉行。現場除了至親S家成員、昔日夥伴言承旭、周渝民等好友悉數到場外，現場竟出現一位神祕大咖，Super Junior成員崔始源也低調現身。

下午儀式進行中，崔始源以一襲黑色西裝、搭配黑色領帶挺拔現身。即便現場雨勢不斷，他仍神情肅穆，在步入會場前，始源特地親切地轉向媒體揮手致意，舉手投足間展現誠摯的哀悼之情。

雖然始源與大S在演藝工作上並無直接合作，但他今日不畏風雨、低調現身金寶山，引發外界猜測兩人私下或許早有交情，不過據悉他是為了力挺「國民姐夫」，同時也是圈內大前輩的具俊曄。

