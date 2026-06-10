SJ始源回來了！睽違15年再拍台劇 搭「演過韓劇的她」共譜跨國驚悚戀

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始源（右圖）將搭檔雷嘉汭拍攝全新影集《要是未曾相遇就好了》。網銀國際影視提供

韓國夯團Super Junior（SJ）成員始源（崔始源）即將再度來台Long Stay！將攜手新生代女星雷嘉汭，一起拍攝改編自台灣漫畫的影集《要是未曾相遇就好了》，預計7月投入拍攝！

始源不僅是SJ人氣成員，還是負責華語市場的子團SJ-M一員，早在2011年就曾與團員東海，來台拍攝人氣漫畫改編的台劇《華麗的挑戰》，當時在台灣長住2個多月。這次始源將時隔多年再次回歸華語影壇，演出的作品不僅改編自暴紅原創台漫，也將再次長住台灣拍攝，讓該劇未播先轟動。

《要是未曾相遇就好了》女主角揭曉！雷嘉汭再度合作人氣韓星

而《要是未曾相遇就好了》女主角則找來雷嘉汭擔綱，自《八尺門的辯護人》打響名號的她，也一舉打開韓國市場，去年曾參演馬東石自編自演的Disney+影集《十二使者》，去年也曾搭檔《天國的階梯》申鉉濬合拍台韓合作電影《懸賞令》，這次雷嘉汭預計攜手始源飆戲，也讓外界對兩人的首度合作充滿期待。

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始源（右起）曾與陳意涵、隊友東海一起拍攝台劇《華麗的挑戰》。翻攝IMDb

《要是未曾相遇就好了》原作者在社群公布作品影視化的好消息。翻攝IG@mlizard_art

《要是未曾相遇就好了》改編自在台破400萬次瀏覽的LINE WEBTOON超人氣條漫（直式條狀漫畫），影集由監製陳宜旻領軍打造，以漫畫原作的情感動機為基礎，重新建構懸疑愛情影集世界觀。此次集結擅長建構風格化敘事的賴宇同，以及憑影集《妮波自由式》受到矚目的許介亭共同執導。

劇情描述一位備受矚目的韓國音樂劇導演在台灣邂逅天才鋼琴少女，兩人陷入熱戀，然而這段戀情竟伴隨著噩夢與接連詭異事件，甚至捲入駭人命案，驚悚元素與浪漫愛情的交織下，將呈現強烈懸疑氛圍與情感張力 ，更多主演名單將於後續公開。



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