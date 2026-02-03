SJ始源因台北咖啡甜點誤點班機 一天跨日台韓三地直呼「漫長的一天」

始源昨一天從日本、台灣到韓國，直呼「漫長的一天」。（翻攝始源 X）

SUPER JUNIOR 成員崔始源昨（2/1）意外現身大S紀念雕像揭幕儀式，低調表達追思之意；事實上他昨天從日本直飛台灣，再趕回韓國，也難怪抵達韓國的他在社群發限動「我在回家路上，真是漫長的一天。」

始源特地出席大S紀念雕像揭幕儀式，低調未發表任何言論。（鏡報鄒保祥）

始源昨上午曬出他與梅花的自拍照，伴以在機場候機吃的甜點咖啡，自嘲「像大叔一樣」，而他參與完大S紀念儀式後，利用空檔前往FIKA FIKA SHIU XIANG 吃下午茶，大讚是他心目中前五強名單，但他也因此錯過了班機。始源感謝粉絲幫忙，讓他得以改搭另一航班返韓。

廣告 廣告

始源昨一早從日本出發，候機不忘享用和菓子。（翻攝始源 X）

始源因為美味的咖啡和甜點錯過了返韓班機。（翻攝始源 X）

有粉絲在韓國機場遇到始源，還問他「蛋糕好吃嗎？」始源愣了一下笑說：「蛋糕，啊～好吃。」不過坐了一整天飛機，他也忍不住發文直言，這一天實在相當疲累。

回到韓國的始源也打卡報平安「我在回家路上。」（翻攝始源 X、IG）

今他在社群引用《聖經・詩篇》23篇第4節，寫下：「我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為祢與我同在。」在他昨日出席追思儀式的背景下，這段經文更指向面對失去時的陪伴與支撐，也為這趟奔波的一天留下安靜註腳。

始源今在社群引用《聖經・詩篇》23篇第4節，寫下：「我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為祢與我同在。」（翻攝始源 IG）

更多鏡週刊報導

SJ崔始源凌晨分享聖經經文 現身大S徐熙媛追思儀式

大S離世週年紀念雕像揭幕 Super Junior始源黑色西裝低調現身

穿大S送的大衣參加紀念追思會 具俊曄：等下次再見就永遠在一起