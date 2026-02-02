SJ始源快閃台灣一天追思大S！搭廉航回韓國「險錯過飛機」 首發聲了
娛樂中心／施郁韻報導
大S（徐熙媛）於2月2日離世滿一周年，具俊曄為大S設計的紀念雕像揭幕，圈內許多藝人朋友都到場，SUPER JUNIOR始源從日本專程飛到台灣致意，結束行程後，立即搭機返回韓國，但他錯過原訂的班機，最後搭乘廉航返韓。
始源2月1日剛在日本福岡參加SMTOWN家族演唱會，2日便飛抵台灣現身金寶山，並獻花致意。始源在X發文寫下：「我回來了。不過，我馬上又要回去了。飛機差點錯過了，但多虧了粉絲們的幫助，才能立刻搭上下一班航班。真的很感謝。這完全是我以及我們團隊的失誤。」透露自己錯過了原本的航班，立刻改買最靠近的下一班飛機，並附上坐在虎航經濟艙內的照片。
始源也發文提到差點趕不上飛機的原因，曬出精緻的蛋糕和咖啡照，表示：「不過，我覺得還是有必要和大家分享一下。這是我至今喝過、吃過的Top 5咖啡和甜點。其實……就是因為吃著吃著，差點把飛機給錯過了。」
始源與大S生前有私交，趕在活動壓線時抵達，且在具俊曄為大S設計的雕像前放了一朵花，專程到現場展現十足誠意。
更多三立新聞網報導
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
具俊曄聲明感動人！醫「見過最值得愛與尊敬的男人」 網曝與汪小菲差別
同天送走2位摯友！她曝具俊曄穿大S「27年前送的大衣」 秒潰堤憶袁惟仁
小S戴大S骨灰項鍊、後頸刺「媛」！傳具俊曄設計 7條送生前閨密名單曝
其他人也在看
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
忍痛出席追思會！S媽白髮人送黑髮人未走出傷痛 大S粉色紀念雕像揭幕...具俊曄風雨中守候
大S（徐熙媛）過世一週年，親友今（2日）在長眠地金寶山舉辦紀念追思會，老公具俊曄、妹妹小S（徐熙娣）、S媽在風雨中現身，演藝圈好友包含羅志祥、賈永婕夫妻、王偉忠夫妻、許茹芸夫婦、彭小刀、吳佩慈、蔡康永、陶晶瑩、B2、楊丞琳、姜元來等人到場。
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
4年情剪不斷？王柏傑、謝欣穎勾手現身大S雕像揭幕 經紀人回應了
謝欣穎去年9月親口認了與交往4年的王柏傑分手、12月被爆出疑似復合。今（2日）兩人一同現身金寶山，出席「大S」徐熙媛紀念雕像揭幕儀式，復合傳聞再度引起討論。謝欣穎去年11月談到恢復單身的心情時，灑脫說：「一直都滿舒服，太多事要做，把重心放自己身上才是正常的。」她也不避諱透露，和王柏傑分手後仍有聯絡，
AKIRA在台添新身分！甜蜜放閃林志玲 揭「熱線2小時」成定情關鍵
日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平）在2019年娶回名模林志玲，成了台灣女婿，婚後兩人育有一子，家庭生活美滿。近日，AKIRA登上節目除了分享擔任LDH台灣（LDH愛夢悅）社長的近況外，還提到與妻子相戀的過程。蔡佩伶報導
吳怡霈也覺得扯！主持股王尾牙「一張飆破900萬」 被台下1場面驚呆
女星吳怡霈外型亮麗，擁有流利的口條的她也常受邀主持活動節目，近日，她接下台灣股王信驊科技尾牙主持，表示當時看到台下所有賓客的打扮，讓她一度有參加「國際高科技研討會」的錯覺。蔡佩伶報導
陳佩琪發文再槓執政黨 網友狂刷「橘子在哪」她神回：內容超精彩
民眾黨前主席柯文哲因京華城案持續深陷司法風暴，妻子陳佩琪今（ 1日）日再度於臉書發文。內容除了延續一貫風格，痛批執政黨司法不公、抓人取供，並感性致謝支持者「小草」外，面對網友瘋狂追問滯留海外的關鍵人物「橘子」許芷瑜，陳佩琪首度透露，她已經寫好一篇關於「橘子」的長文，目前正諮詢律師意見，更預告內容將會「很精彩」。
范曉萱上中國節目洩近況！網一看身影哭了 驚呼：有大S影子
女星范曉萱跟大S感情深厚，去年（2025）大S離世百日時，她哀悼表示會將對方一直放在心上，發言令人鼻酸。近日，范曉萱露面登上節目訪談的身影，讓網友驚呼：「越來越像大S」。蔡佩伶報導
袁惟仁過世／老友游鴻明心碎「一路好走」 Ella謝恩師爆哭：再也無法見面
資深音樂人袁惟仁今（2）日過世，享年57歲，他生前人緣極佳，多位藝人好友接連悼念發聲，包括張宇、游鴻明、黃韻玲、陳子鴻等，許多音樂圈後輩也感謝他提攜以及創作出無數經典好歌，啓迪後起之秀。
吳尊PO愛妻照放閃！甜喊「我們的30週年」 粉絲卻轟騙局：當年宣傳單身
前偶像團體「飛輪海」成員吳尊，因帥氣外型擄獲不少女粉絲，即使婚後依舊有著高人氣，近年將重心轉移至家庭生活，不時透過社群平台分享與老婆林麗瑩、兒女NeiNei及Max的互動日常。昨（1）日吳尊在社群平台PO照放閃，甜蜜寫下「我們的30週年」 ，不過底下中國網友卻是留言嘆「當年還宣傳單身」。
王祖賢準備復出？拍Vlog賣萌嗲音飄仙氣 老粉全落淚
紅遍80年代的女星王祖賢，原本息影近22年之久，卻在近期接連開通抖音、快手，甚至是小紅書共3大大陸熱門社群帳號，而在59歲生日這天，她不只罕見發文吐露心聲，還上傳一隻可愛的Vlog短影音，被外界認為有望復出螢光幕。
和陳大天修成正果！劉樸首度以人妻身份過年 心情全說了
和陳大天修成正果！劉樸首度以人妻身份過年 心情全說了
小鐘驚爆「生死一瞬間」！搏命通告「椅墊下放電擊棒」痛飆髒話
中天綜合台《綜藝OK啦》3日晚間10點播出「老藝人集體憶當年，道德老命放一邊為搏收視無極限」主題，小鐘透露沒有動保法前，很常會跟動物一起錄影：「被狗咬、跟鱷魚接吻、把頭放在鱷魚嘴巴裡，什麼都有，以前如果有社群軟體的話，每個製作人都會被炎上到死。」其中讓他印象最深刻的就是跟狗比賽搶雞腿：「製作單位說『放心，狼狗有主人拉著』，但真的很可怕，那隻狗就在旁邊盯著，口水一直流，我沒有任何防護，因為他們要拍到快咬到你的畫面。」
大S週年揭幕「紀念雕像」！S媽抱住痛哭畫面曝
娛樂中心／李筱舲報導知名女星「大S」徐熙媛去年2月2日在赴日旅遊期間，因感染流感不幸併發肺炎病逝，享年48歲。這項噩耗不僅震撼台灣演藝圈，更在日、韓及東南亞地區引發大規模哀悼。而今（2）日適逢她逝世週年，大S紀念雕像稍早也在金寶山揭幕，大S的丈夫具俊曄、小S、S媽及親友也齊聚現場追思。
王祖賢曝7秒「捧臉賣萌」影片！開通抖音帳號 百萬人瘋狂：永遠的神仙姐姐
58歲「永遠的小倩」王祖賢息影後定居加拿大潛心修佛，最近在網路上相當活躍，繼早前開通中國社群平台快手帳號後，27日又進駐抖音，獲得官方認證。她發布首支影片，短短7秒就吸引超過百萬人按讚，影響力可見一斑。
手氣超旺！歌手LiSA來台體驗刮刮樂中獎，可愛喊：全買餅乾帶回家
曾演唱《鬼滅之刃》、《刀劍神域》、《Angel Beats！》等動畫作品主題曲的日本知名歌手 LiSA，近日為慶祝出道 15 週年，展開亞洲巡迴演唱會，將於 6 月連續 2 天在台北小巨蛋開唱，日前更驚喜現身台北車站舉辦快閃見面會進行宣傳。而 LiSA 除了現場展現精湛唱功外，還特別的買了一張刮刮樂來體驗，沒想到刮完後讓她驚呼出聲。
71歲成龍驚爆患1隱疾 坦承「注意力無法集中」
71歲武打動作巨星成龍縱橫影壇超過一甲子，累積上百部影視作品，是華語影壇最具代表性的國際巨星之一。近年他積極拉近與年輕世代的距離，日前開通小紅書帳號與粉絲互動，沒想到首支影片就拋出震撼彈，首度自曝患有ADHD（注意力不足過動症），坦言長期飽受注意力不集中的困擾。
沒瘦要賠200萬！印太智庫執行長喊：這局不能輸...1個月「暴瘦11kg」
印太戰略智庫執行長矢板明夫經常暢談政治及國際局勢，但近日他罕見在臉書分享個人減重經驗，透露自己於2026年1月成功從91公斤降至79.9公斤，一個月內減掉11公斤，體重回到15年前的水準。
國民妹妹人設翻車！永野芽郁陷不倫「換頭求生」 網諷火速回歸：真了不起
日本女星永野芽郁自去年7月深陷田中圭不倫醜聞泥淖後，演藝事業一度停擺，在消失螢光幕前約半年之久後，近日透過經紀人帳號大動作宣告回歸。這次她帶著Netflix原創電影《我的瘋狂女權女友》強勢現身，並以一頭俏麗的短鮑伯頭形象首度亮相，試圖透過「大改形象」來宣告復出。