SJ始源快閃台灣一天追思大S！搭廉航回韓國「險錯過飛機」 首發聲了

娛樂中心／施郁韻報導

SJ始源現身金寶山，結束後立即搭機返回韓國。（圖／記者趙于瑩攝影）

大S（徐熙媛）於2月2日離世滿一周年，具俊曄為大S設計的紀念雕像揭幕，圈內許多藝人朋友都到場，SUPER JUNIOR始源從日本專程飛到台灣致意，結束行程後，立即搭機返回韓國，但他錯過原訂的班機，最後搭乘廉航返韓。

始源在具俊曄為大S設計的雕像前放了一朵花。（圖／記者趙于瑩攝影）

始源2月1日剛在日本福岡參加SMTOWN家族演唱會，2日便飛抵台灣現身金寶山，並獻花致意。始源在X發文寫下：「我回來了。不過，我馬上又要回去了。飛機差點錯過了，但多虧了粉絲們的幫助，才能立刻搭上下一班航班。真的很感謝。這完全是我以及我們團隊的失誤。」透露自己錯過了原本的航班，立刻改買最靠近的下一班飛機，並附上坐在虎航經濟艙內的照片。

始源也發文提到差點趕不上飛機的原因，曬出精緻的蛋糕和咖啡照，表示：「不過，我覺得還是有必要和大家分享一下。這是我至今喝過、吃過的Top 5咖啡和甜點。其實……就是因為吃著吃著，差點把飛機給錯過了。」

始源與大S生前有私交，趕在活動壓線時抵達，且在具俊曄為大S設計的雕像前放了一朵花，專程到現場展現十足誠意。

