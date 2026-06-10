SJ始源暌違15年接演台劇 搭檔雷嘉汭上演驚悚虐戀

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SJ始源與雷嘉汭合作《要是未曾相遇就好了》。（圖／網銀國際影視提供）

在台破400萬次瀏覽的LINE WEBTOON超人氣條漫《要是未曾相遇就好了》收獲大批粉絲，成功進軍國際漫畫市場，今日正式公布重磅消息，韓流天團Super Junior成員崔始源參與男主角演出，搭檔新生代人氣女星雷嘉汭，準備展開一段跨越時空與道德邊界的驚悚虐戀。

該影集由監製陳宜旻領軍打造，以漫畫原作的情感動機為基礎，重新建構懸疑愛情影集世界觀。此次集結賴宇同、許介亭雙導演共同執導，賴宇同擅長建構風格化敘事，將執導英語驚悚電影 《金叉子》（The Golden Fork），許介亭則以影集《妮波自由式》受到矚目。

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始源於2011年首度來台演出改編知名漫畫的偶像劇男主角，中文能力優秀的他為戲在台長住兩個多月，完全融入在地文化，自然又充滿魅力的演出深受觀眾喜愛，時隔多年始源再次回歸華語影壇，演出的作品不僅改編自爆紅原創台漫，也將再次長住台灣拍攝。

而女主角雷嘉汭亦逐漸受到韓國媒體及觀眾關注，她因《八尺門的辯護人》一夕爆紅後，進軍韓國參演國際串流平台影集，與多位知名演員同台飆戲，此次兩人首度合作，也讓《要是未曾相遇就好了》備受外界期待。

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