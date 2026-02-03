SJ始源為悼念大S快閃台灣！搭廉航趕回韓國 因1事險錯過飛機

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

女星大S（徐熙媛）於2025年2月離世，享年48歲，當時消息曝光震撼演藝圈，更留給其家人無限思念。而在逝世滿一周年之際，大S紀念雕像於昨（2）日舉行揭幕儀式，現場除大S的家人，不少演藝圈的好友也現身，當中包括具俊曄所屬團體「酷龍」成員姜元來，還有前一天才在日本福岡參加SM TOWN家族演唱會的團體Super Junior成員始源竟然也現身，甚至他當天來回，險些趕不上回韓國的班機。

SJ始源為悼念大S快閃台灣。（圖／翻攝始源X）

始源昨天現身金寶山向大S的雕像致意，意外引發討論，甚至有眼尖網友發現，始源最後是搭乘廉價航空回去，猜測是為了工作才趕回去，由此可見應該是為了向大S致意才特地飛來台灣，讓不少網友都稱讚他相當有情義。

對此，始源便在社群發文證實，自己來到了台灣，「我回來了。不過，我馬上又要回去了。飛機差點錯過了，但多虧了粉絲們的幫助，才能立刻搭上下一班航班。真的很感謝。這完全是我以及我們團隊的失誤。」

隨後他曬出照片解釋，自己之所以搭不上班機的原因，「不過，我覺得還是有必要跟大家分享一下。這是我至今喝過、吃過的Top 5咖啡和甜點。其實，就是因為吃著吃著，差點把飛機給錯過了。」文章曝光後，粉絲都忍不住笑虧，「真的假的，哈哈哈哈哈哥，你也有這天啊！」同時也讓不少人好奇這家甜點店究竟是多好吃，「這家這麽好吃喔！看來得去吃看看」、「謝謝推薦，加入口袋名單！」





