SJ始源與利特 高雄開場前夕「嗑麻辣鍋」粉絲嗨

麻辣鍋店門口，利特戴著白色毛帽，一走出來就拿手機拍粉絲。（圖／翻攝自 tseng_1222 IG ）



天團SuperJunior六名成員昨天（1／22）已經來到台灣，利特和始源第一站晚餐選的就是麻辣鍋店，因為這間店是始源的最愛。

麻辣鍋店門口，粉絲站兩排拿起手機邊尖叫邊喊撒浪嘿，利特戴著白色毛帽，一走出來就拿手機拍粉絲，接著始源走出來，他戴墨鏡口罩，還是親切和粉絲打招呼，還收了卡片禮物。

韓團SuperJunior成員利特和始源為了這禮拜五六日演唱會，提前搭機來到高雄準備，落地入住飯店之後，晚間到左營麻辣鍋店大啖美食，這間是男神始源的最愛，熱愛的程度已經到達VVVIP等級，來台工作必吃，常被粉絲笑稱是地下股東。演唱會開唱前夕，他揪利特一起來吃，粉絲也早就預料到了，早早就守候在店門口，可以這麼近距離見到偶像，大家都笑得合不攏嘴。

