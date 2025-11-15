SJ始源親回政治爭議！「再信我一次」利特「發願折壽」：給E.L.F.能量

記者林汝珊／台北報導

希澈喊話50年後再戰大巨蛋。（圖／讀者提供）

「韓流帝王」SUPER JUNIOR出道滿20週年，昨日開始一連三天登上臺北大巨蛋，帶來巡演《20th Anniversary TOUR SUPER SHOW 10》，共吸引9萬人到場，演出創下驚人紀錄。今（15日）第二天的演出，始源也針對近期爭議做出回應了。

始源親回近期爭議。（圖／讀者提供）

始源近期因政治立場、與宗教爭議，遭到國外網友抵制，甚至被發現IG、X社群都刪掉了。對此，她今天在演唱會上也感慨，表示演唱會過了兩天還是不敢相信，致上最深的感謝，「最近對於我的事有很多說法對吧，對於新的挑戰與變化，總會經歷成長之痛，雖然就像大家一直相信我一樣，我想說，大家再相信我一次，我不會讓大家失望的，我永遠愛你們，永遠在一起，ＯＫ。」

SUPER JUNIOR開唱第二天，驚喜滿滿。（圖／讀者提供）

而利特日前成為首個獲得金鐘獎殊榮的韓國藝人，他也在舞台上大力感謝：「我們的職業是受到大家選擇的，我們會繼續成為大家選擇的人」並直喊：「就算我的壽命減少一天，也請老天爺給我能量盡情發揮，大家會跟我們一起寫下新的歷史。」希澈也喊話50年後再戰大巨蛋：「50年後就算變白髮也要在這裡演出，大家一起跟老公、小孩、孫子一起來吧，50年後在這裡見。」

