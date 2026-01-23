SJ始源重感冒高雄開唱 霸氣買單放話：台灣E.L.F運費全免

【緯來新聞網】韓國天團SUPER JUNIOR相隔兩年，今（23日）起一連三天登上高雄巨蛋開唱，現場近萬名E.L.F對著他們大喊：「歡迎回家」，成員們也在台上回應：「我們回家了！」

SUPER JUNIOR重返高雄開唱，吸引近萬名粉絲到場支持。（圖／讀者提供）

演唱會以〈Twins〉、〈U〉、〈Its you〉揭開序幕，9位成員使出渾身解禁，神童嘴甜喊「我愛你們」，厲旭看到大家這麼有精神，問大家有信心嗎？ 東海則是直接拋出飛吻引爆現場尖叫；藝聲表示「看到大家這樣我就沒遺憾了。」而始源則為自己的感冒像現場粉絲致歉，自責應該要管理好自理，沒想到圭賢竟在旁邊補刀：「對對」，讓現場又是一陣爆笑。



圭賢除了秀台語「哇洗圭賢」，還提醒大家「今天是第一天，你們不能累！母湯喔！」相隔多年才來高雄的希澈大喊我愛鼎王，銀赫則唱起他的solo 歌曲「自體發光寶石美男 李赫宰 (Say My Name)」 ，現場也隨即喊起應援；輪到利特時，照慣例先拉長音呼喊「高雄～！」，都忍不住喊：「我以為台北對我們狂熱，原來高雄也這麼狂熱！聽說從從上週開始不得了，信號燈過馬路就是SUJU的歌詞、地鐵也是SUJU，全部都是SUJU！我回來了！！！」



而每次台灣粉絲的應援都讓SJ成員相當期待，這次也不例外，準備了寫著「到現在只有一點喜歡」與「騙你的，喜歡到停不下來」的應援手幅，利特看到後真心告白：「大家停不下來的喜歡讓SJ可以走到現在，因為大家給我們的愛意我讓我們想要回報，所以送給大家這首歌〈至少還有你〉。



值得一提的是，始源更開放台灣粉絲購買他合作品牌的機能飲全部免運，國際運費全都由他負擔，讓不少台灣E.L.F戲喊：「果然是始源PAY」、「買起來！」

廣告 廣告

SUPER JUNIOR一連三天登上登上高雄巨蛋開唱。（圖／讀者提供）

更多緯來新聞網報導

57歲鄭伊健都沒變！曝拒演古惑仔原因 等3年才推新作「沒人找我」

台劇女神8點檔轉戰創業成CEO 員工遊韓李燕大手底全包了