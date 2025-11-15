SJ始源陷爭議 「演唱會突曝真心話」喊話粉絲：再相信我

韓流帝王Super Junior在臺北大巨蛋舉辦《SUPER SHOW 10》演唱會。（圖／讀者提供）





韓流帝王Super Junior首度登上臺北大巨蛋就連唱3天，今（15日）《SUPER SHOW 10》演唱會尾聲時候，始源無預警為近期的爭議表達了自己的心境，和E.L.F.（粉絲名）喊話：「請大家再相信我一次，我永遠不會讓你們失望的，我愛你們！」

這次在等候Super Junior安可出場時候，E.L.F.就準備好了精彩應援，在全員現身後，也迅速將手燈應援改為排字應援，舉起了「또한번OF OF COURSE I DO.（再一次，我願意）」以及「내일은 결혼기념 선물 해줄게 ㅋㅋㅋ（明天給你結婚紀念禮物）」的手幅，成員也大聲回應：「I DO！」

對於今日的應援，成員們都表達了自己的心意，東海提及自己其實很少在舞台上感動到哭，但E.L.F.的熱情讓他忍不住，感謝E.L.F.們花費了許多時間打造應援活動，演唱〈至少還有你〉時候落淚，主要是看見了手機燈應援應援，讓他直呼：「感受到大家就是我們的光芒」逼，並對現場3萬E.L.F.行大禮。

厲旭表示演唱會上感動的瞬間太多，特別是看到彩虹的排字應援，讓他覺得如同他們一樣，都有各自的色彩，但都被E.L.F.聚集起來；圭賢對於E.L.F.為了應援付出的努力表示辛苦，並用中文說出 「摸摸、摸摸」，表達自己是因為E.L.F.才能繼續堅持當歌手，並宣傳自己下週將推出新專輯，喊話：「愛我也要愛我的專輯，我超愛你！」

近日捲入在直播因部分言論捲入爭議的始源，無預警在現場表達的自己的心境，「近對於我的事情有很多說法對吧？對於新的挑戰和變化，我們總是要經歷成長痛，雖然就像大家至今為止都相信我一樣，請大家再相信我一次，我永遠不會讓你們失望的，我愛你們！」

銀赫這次演唱會真的再度感受到台灣E.L.F.對他們的愛，提及在花車上，看到一家人、夫妻或是帶著男、女朋友來看演唱會的E.L.F.，對於將他們稱為「老婆」而致歉，但提及明天將會再度為了E.L.F.在舞台努力的他，還是高喊：「會為老婆們獻出全部！」

提及E.L.F.已經長大了，希澈許願50年以後，Super Junior都白髮了，還想要繼續在大巨蛋演出，喊話：「50年以後我們這裡見」，並還要E.L.F.都帶丈夫和孫子們一起來看。

對於E.L.F.們今日的應援，利特則說自己的應援文字是「END가 아닌 AND, 그리고 영원.」，提及這句話是他20年前所說，並表示要持續這句話並不容易，他們要控制自己，不能想吃就吃、想睡就睡，更是要被選擇，因此對於E.L.F.選擇Super Junior而表達感謝。



