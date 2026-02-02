SJ始源1日快閃來台追悼大S！險錯過班機 粉絲驚呼：崔總裁竟搭廉航

始源昨現身金寶山出席大S紀念雕像揭幕儀式，並匆匆搭機離台。翻攝X@siwonchoi、鄒保祥攝

韓國夯團Super Junior成員始源昨（2日）快閃來台，只為參與大S（徐熙媛）離世一週年的紀念雕像揭幕儀式。昨已搭機離台的他，特別在X發文，透露自己錯過班機，「但多虧粉絲們的幫忙，才能立刻搭上下一班航班，真的非常感謝。」但引人注目的是，被粉絲稱為「崔總裁」的他，居然是搭廉航，意外成為話題。

始源昨在X發文寫下，「我回來了。不過，我馬上又要回去了。」透露自己此行來台來去匆匆，畢竟前晚還在日本福岡參與SM TOWN家族演唱會的他，特別搭機來台參與大S紀念雕像揭幕儀式。始源雖曾來台long stay，但與大S並未合作過，據了解是衝著與韓流大前輩具俊曄交情而來。

粉絲眼尖發現始源回程是搭廉航。翻攝X@siwonchoi

始源透露忙著「跑咖」差點錯過航班。翻攝X@siwonchoi

只不過始源此行來台也發生小插曲，笑説自己錯過班機，「但多虧粉絲們的幫忙，才能立刻搭上下一班航班，真的非常感謝。這完全是我，以及我們團隊的失誤。」還發文透露錯過飛機的關鍵就是因為「咖啡、甜點太好吃了」，「吃著吃著就錯過了。」

而被始源點名能列進「Top 5」的咖啡廳，是位於中山區的「FIKA FIKA SHIU XIANG」（秀香），也讓粉絲直呼準備去朝聖。

始源為大S雕像獻花。鄒保祥攝

始源為了追思大S，來去匆匆。鄒保祥攝

始源昨現身金寶山墓園。鄒保祥攝



