SJ子團搶鏡！D&E無預警大巨蛋貼額放閃 東海曝落淚內幕

韓國天團Super Junior（SJ）今（15日）晚在台北大巨蛋熱演第2場，演唱會尾聲SJ準備了〈Sorry, Sorry〉〈BONAMANA〉及〈Don't Don〉等金曲炸場，東海還驚喜掏出玫瑰花；利特則是又被希澈扒掉白襯衫，性感露胸肌！

Super Junior今晚在大巨蛋舉行第2場演出，首度唱進大巨蛋的他們，再度為韓團寫下全新里程碑，創下在大巨蛋開3場全數完售，吸引9萬人次朝聖的佳績，開韓團創舉。演唱會尾聲，SJ分別派出子團體搶鏡，除了在唱完〈A-CHA〉後，推派圭賢、厲旭、藝聲組成的SJ-K.R.Y.，加碼飆高音秀一段；東海與銀赫另組的SJ-D&E也在唱到〈BONAMANA〉時貼額放閃，讓3萬粉絲尖叫聲掀翻大巨蛋。

安可橋段時，SJ才氣滿點地將安可曲〈Marry U〉融入老婆、老公等中文歌詞，請粉絲留意歌詞內容，而在〈Happiness〉時SJ二度坐上花車環繞大巨蛋，希澈、藝聲跟東海還意猶未盡地走向搖滾區，更近距離地看粉絲。

SJ們在安可尾聲更與E.L.F.感性告白，厲旭表示，「今天真的有很多感動的瞬間，尤其是剛剛看到非常多的顏色，看著那個就想到我們SJ，我們也是有各式的色彩組合在一起，散發出不一樣感覺的SJ。也是多虧大家把我們聚集在一起，成為美麗的顏色，也才有這樣感動的瞬間。」不忘用中文說：「謝謝大家，我愛你們。」

東海則表示平時很少會在舞台上激動想哭，但今天唱到〈至少還有你〉，看到大家手機開啟的燈光，「瞬間想到的就是，原來各位就是我們的光芒，今後我們也會尋找大家的光芒，繼續前進；也請大家繼續閃閃發光，引導著我們。」說完還感動地行跪拜大禮，粉絲也感動萬分。



