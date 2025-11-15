SJ安可超感性！始源爭議纏身喊「再信我一次」 希澈：50年後這裡見
韓國天團Super Junior（SJ）今（15日）晚在台北大巨蛋舉行第2場演出，安可時頓時變成感性時間。最近因為政治立場等爭議不斷的始源，突然提到最近對於我的一些事情，有很多說法對吧？接著用中文真摯地說：「想跟大家說再相信我一次吧！我不會讓大家失望的。」並將近來的紛擾比喻為人生必經歷的成長痛，更感謝台灣粉絲的應援給予他很大的力量。最後不忘說：「我永遠愛你們。」
安可時段，成員們輪番說出心裡話，希澈喊話「50年後要在這裡見，即使到時候SJ變成白髮蒼蒼，那個時候請跟著老公、小孩、孫子一起來到這裡。」圭賢除了先用中文與粉絲說：「為了應援辛苦了。」還用中文甜喊「摸摸」作勢以摸頭殺獎勵粉絲。還一秒切換到工商時間，用中文預告：「下周會有我的新專輯，愛我也要愛我的新專輯。」
隊長利特則再次提到先前在第60屆金鐘獎以《廚師的迫降：客家廚房》 ，拿下最具人氣綜藝節目獎，成為韓星第一人。今晚他也邀請節目班底温昇豪及江宏傑到場，還說他代言的「金門高粱也來了」。最後則切換回感性模式說：「就算壽命減少一天，我也要祈求老天給我盡情發揮的能量，讓我表演給大家看，持續寫下新歷史。」並喊話3萬觀眾明天再見，為第二晚的精彩演出劃下句點。SJ明傍晚5點在同場地還有一場演出。
更多鏡報報導
SJ子團搶鏡！D&E無預警大巨蛋貼額放閃 東海曝落淚內幕
SJ大巨蛋第2晚嗨炸！希澈吼「沒有明天」 東海被3萬E.L.F.感動逼哭
SJ後台美食全曝光！鼎王、雙月直送大巨蛋 利特喊：還有物理治療師
