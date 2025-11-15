SJ寶藍色攻占台北！蔣萬安送「巨型壽桃」盼灶咖男團常來

韓國男團Super Junior昨（14）起在大巨蛋連唱3天，北市府團隊特別在大巨蛋周邊規劃一系列彩蛋，讓Super Junior的寶藍色充斥大巨蛋附近，希望讓歌迷感受到演唱會城市的氛圍，另外更送上巨型壽桃歡迎他們的到來。

大巨蛋附近充滿寶藍色氛圍。圖／翻攝自北市觀傳局＠threads

迎接人氣男團Super Junior，北市府觀傳局也將大巨蛋周邊打造成寶藍色氛圍，除了首創在捷運站內輪播SJ歌曲，還有藍色廊道、驚喜跑馬應援等，市長蔣萬安更親自手寫卡片，準備滿滿台灣味的零食、台味十足的茄芷袋及一顆巨型壽桃，邀請「灶咖男團」常常來。蔣萬安也在受訪時表示，「我們事前都會和演出方他們來溝通，呈現一個歡迎這些表演團體來演唱會城市的氛圍，也就會設計出不同的彩蛋。」

蔣萬安送壽桃、手寫卡片邀請「灶咖男團」常來。圖／台視新聞

演唱會留票國外客惹議 陳世凱:優先保障本國粉絲

看準演唱會能吸引龐大人潮，交通部日前表示，明年將與演唱會合作，保留一些票給國外旅行社攬客來台，拚國際觀光客，卻引發歌迷反彈，認為票已經夠難搶，應該先解決黃牛問題，對此自家立委黃捷也不挺，呼籲「不應該犧牲我國粉絲權益」。部長也急忙在脆上澄清，陳世凱PO文強調還在研議中，會以尊重粉絲感受權益為前提，請大家放心。各方爭搶演唱會經濟，得先贏得粉絲的心。

