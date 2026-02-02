SJ崔始源凌晨分享聖經經文 現身大S徐熙媛追思儀式

韓星崔始源現身金寶山，參與大S追思雕塑揭幕儀式，今凌晨上傳聖經經文引人深思。（左 鏡報提供鄒保祥攝、右翻攝始源 IG）

韓國男團 Super Junior成員崔始源今（2日）現身新北市金寶山（真寶山）追思公園「碑林名人區」，出席已故藝人大S徐熙媛的追思雕塑揭幕儀式。雖然外界尚不清楚崔始源與大S或具俊曄的私下交情，但他於凌晨上傳的聖經經文引起關注。

崔始源身穿黑色西裝抵達現場後，向媒體簡單致意，隨即與親友一同進入會場，全程神情肅穆。儀式上，徐熙媛的家人與親友低頭默哀，片刻凝視雕塑或追思碑石，現場安靜而莊重，細雨更增添追思氛圍。

他在今日凌晨於社群平台分享了《聖經・哥林多後書》12章10節的經文：「所以，我為基督的緣故，就以軟弱、凌辱、急難、逼迫、困苦為可喜樂的；因我什麼時候軟弱，什麼時候就剛強了。」

《聖經・哥林多後書》12章10節提醒人，即使在軟弱或困難時，也能找到力量與堅持。（翻攝始源 IG）

這段經文提醒人，即使在軟弱或困難時，也能找到力量與堅持。大S徐熙媛的突然離世，對親友與大眾帶來極大衝擊。具俊曄幾乎天天前往金寶山墓地陪伴愛妻，接受韓媒採訪時深情表示：「我當然要來，熙媛躺在那裡比我辛苦多了。」隨後低頭垂淚久久無法平復，令在場人士動容。

崔始源以黑色西裝出席，向媒體簡單致意。（鏡報提供鄒保祥攝）

崔始源分享的這段經文，就像是為對追思活動的含蓄悼念，與現場親友在哀傷中仍展現對徐熙媛的敬意互相呼應。

大S追思雕塑由具俊曄親自設計，展現他對妻子的深切思念。（鏡報提供鄒保祥攝）

