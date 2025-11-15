SJ希澈脫利特衣服送福利

韓流天團Super Junior（SJ）14日起連續3天在台北大巨蛋舉辦「SUPER SHOW 10」演唱會，包括希澈在內共9名成員全員到齊，迎接出道20周年。昨晚第二場，當他們演唱台灣場限定曲〈至少還有你〉時，全場3萬名粉絲大合唱，加上美麗的手機燈海，成員東海忍不住拭淚，甚至哽咽到一度唱不下去，直呼：「我其實很少在台上落淚，真的因為大家的熱情太感動了。」

演唱會開場連續帶來〈Super Girl〉等經典曲後，9名成員開始一一自我介紹，希澈一上場就放話：「我會把今天當作最後一天燃燒自我，我們沒有明天了！」利特趁勢玩起中控手燈，大喊「台北大巨蛋」拉長音來聲控現場燈光，製造出大規模「波浪燈海」，看到眼前壯觀景象，他興奮地說：「昨天演出後被告知要冷靜，但看到這麼美的光景，我怎麼可能冷靜？我整個要瘋掉了！成員們你們準備好一起瘋了嗎？」

唱到〈I Know〉時，大螢幕變成9人的特寫畫面，利特先因濃煙嗆得狂扇，歌曲尾聲導播還突然找不到銀赫，讓全場大笑不止，下一首〈Our Love〉開始前，銀赫吐槽粉絲「笑屁笑」，結果歌曲開頭厲旭又漏拍，他急忙補充：「是故意讓你們笑的啦！」而歌曲進行到一半，大螢幕上方用雷射光打出中文字「一輩子朋友」，呼應粉絲名E.L.F.（Ever Lasting Friends），讓粉絲也紅了眼眶。此外，利特除了多次秀出精壯肌肉外，在演唱到〈BONAMANA〉時，希澈又直接把他襯衫拉開，再次為粉絲謀福利。

粉絲送上彩虹海

台灣E.L.F.也回以驚喜應援，〈From U〉結束後，全場舉起手幅「哥哥們是我人生最棒的相遇」，翻面後則是「不是END，是AND，也是永遠」的漸層色手幅，製造出別出心裁的彩虹海，讓神童急得對導播喊「不要拍我，趕快拍台下！」利特則表示：「感謝大家每次準備禮物給我們，我們只能用歌舞來回報大家了。」