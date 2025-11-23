SJ希澈見到「老婆」 合照掀起《我結》回憶殺 他也在現場

韓國男團Super Junior成員希澈和郭雪芙相見歡。（圖／翻攝自希澈 IG）





韓國男團Super Junior本月中在臺北大巨蛋舉辦3天《SUPER SHOW 10》演唱會，曾和希澈登上《我們結婚了 國際版》作為假想夫妻的郭雪芙，也默默現身力挺，而今（23日）希澈也曬出了兩人合照，瞬間掀起回憶殺。

日前希澈來台開唱，郭雪芙默默的現身力挺，並沒有去和對方見面，讓希澈也說：「演出前演出後，都沒有來找我的雪芙，以粉絲模式來看表演的雪芙。」讓郭雪芙也表示主要怕妨礙歐巴和成員們準備，因此安靜看完就離開。

韓國男團Super Junior成員希澈和郭雪芙相見歡，藝聲也一起參加聚會。（圖／翻攝自希澈 IG）

不過今日希澈也在IG分享了和郭雪芙相見的合照，而聚會中還有成員藝聲，配文則寫下：「時隔11年見面的郭雪芙？回憶中的櫻桃歐巴？花花公子？時間真的過得好快，我們都不要生病了，長長久久地見面吧」，該發文瞬間引發熱議。

