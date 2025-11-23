SJ希澈、郭雪芙隔11年見面了！《我結》希雪夫婦掀回憶殺
【緯來新聞網】韓國人氣男團SUPER JUNIOR成員希澈2014年曾跟女星郭雪芙合拍實境節目《我們結婚了 國際版》兩人在節目上有許多親密互動。繼先前郭雪芙悄悄上週去朝聖SJ大巨蛋演唱會，過了一週希澈也在個人IG上傳兩人見面合照，讓不少粉絲直呼：「好懷念」。
郭雪芙、SJ希澈隔了11年再度合體。（圖／翻攝自希澈IG）
兩人當初因綜藝節目《我們結婚了》結緣，官方為他們取名為「大腿夫婦」，粉絲們則喜歡暱稱兩人是「希雪夫婦」。希澈今在IG上傳與郭雪芙的合照，並寫下：「回憶中的Cherry 歐巴，花花公子，時間真的過得好快。大家都不要生病，要一直一直保持聯絡見面。」
SJ上週14日到16日一連3天在大巨蛋舉辦演唱會，吸引近10萬名粉絲到場朝聖，當時郭雪芙在第一天就前往欣賞，自行買票悄悄隱身在台下當觀眾，僅在IG上傳認證照，並表示沒有進後台，默默看完表演就離開，「我怕會妨礙哥哥跟成員們的表演準備，所以安靜地看完就走了，不過看到這麼帥氣的舞台真的很幸福。」
如今希澈上傳兩人聚會合照，旁邊還有成員藝聲作陪，兩人相隔11年再度同台，也讓許多「希雪夫婦」粉絲直呼：「好感動！」、「是希雪夫婦，你們真的見面了。」
SJ希澈跟郭雪芙見面，身旁還有成員藝聲一同聚餐。（圖／翻攝自希澈IG）
郭雪芙朝聖SJ演唱會（圖／翻攝IG、微博）
