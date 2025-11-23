SJ應援包5天被義賣！粉絲心碎怒吼 利特姊直播反問「我錯了嗎？」掀戰

記者林宜君／台北報導

韓國知名男團SJ臺北演唱會甫落幕，粉絲熱情仍未退場，卻因一個「流入公益市集的應援手作包」在網路上掀起爭論。（圖／翻攝自利特IG）

韓國知名男團SJ臺北演唱會甫落幕，粉絲熱情仍未退場，卻因一個「流入公益市集的應援手作包」在網路上掀起爭論。利特的姊姊朴仁英將台灣粉絲手工編織的應援包放至韓國慈善市集義賣，引發部分粉絲不滿。事件延燒至台、韓粉絲圈，雙方意見分歧，也讓「應援物該不該被轉售」再度成為粉絲圈熱門話題。

Super Junior日前於臺北大巨蛋連唱3天，共吸引超過9萬名觀眾進場。（圖／翻攝自利特IG）

Super Junior日前於臺北大巨蛋連唱3天，共吸引超過9萬名觀眾進場，刷新韓團在大巨蛋的演唱會紀錄。成員們在舞台上不斷感謝台灣粉絲多年的陪伴，而粉絲也準備無人機燈光秀、後台餐食與各式手作應援，讓團員們相當感動。然而在演唱會結束後僅5天，一位在韓國念博士的大陸粉絲張芊芊在慈善市集上向利特的姊姊朴仁英購買了一款編織手作包，並於小紅書開心分享自己買到「與利特同款」的義賣物品。其他粉絲卻一眼認出那正是台灣粉絲這次準備的應援品之一，因而感到錯愕。有人在留言區提醒︰「這應該是台灣FAN用心準備的應援物耶。」。

廣告 廣告

大陸粉絲張芊芊在慈善市集上向利特的姊姊購買了一款編織手作包，並於小紅書開心分享自己買到「與利特同款」的義賣物品。（圖／翻攝自利特IG）

影片發布後，張芊芊反被部分台灣粉絲質疑「仿冒包」、「造謠抹黑」，也有人指控她刻意挑動粉絲對立，使得討論在台灣社群上迅速延燒。張芊芊接到私訊後才了解該包包來源，隨即刪除影片避免誤會擴大。負責本次應援的「Taiwan E.L.F. Union台灣聯合應援團隊」也發佈聲明，確認該包確實是由利特帶回韓國後，再由朴仁英「轉作」慈善用途。團隊表示，若粉絲的心意能透過公益被更多人看見，站在應援角度也能理解，並尊重藝人與家人的自主處理方式。

朴仁英（右下為利特的姐姐）的解釋仍無法完全平息台灣粉絲的不安與失落感。（圖／翻攝自利特IG）

面對討論升高，朴仁英也在IG直播中回應︰「如果我不是基於（公益）目的就賣掉，那的確會構成問題，但是基於（公益）目的，因為我想要捐獻。我還想說我有做錯嗎？這有問題嗎？我很好奇這件事，我需要一個答案。」然而朴仁英的解釋仍無法完全平息台灣粉絲的不安與失落感。

更多三立新聞網報導

于朦朧案引爆演藝圈地震！一線女星陪睡價碼曝光 驚見「天價性交易表」

Threads一句「他先是人」狂破千讚！台灣重砲挺于朦朧 中國輿論被震撼

于朦朧案意外曝光背後驚悚人體產業鏈！人體膠原蛋白化妝品驚悚被揭

于朦朧疑遭杜強虐殺切除下體！切除部位被某導演「吃下肚」

