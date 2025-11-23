SJ應援物被拍賣！粉炸鍋遭反問：有問題嗎？

娛樂中心／尤乃妍報導

韓國天團Super Junior不久前才來台開唱，沒想到距離短短5天時間，就被爆出粉絲送偶像的應援小物被拍賣。聽聞此消息的台灣粉絲立刻炸鍋，而隊長利特的姐姐近日也在社群開直播解釋是自己將弟弟的應援物拿去愛心拍賣，還反問粉絲「我有做錯嗎？」









SJ在台北大巨蛋的演唱會才剛結束，粉絲贈送給利特的應援物就被姐姐朴仁英拍賣。（圖／翻攝自Instagram@xxteukxx)

韓國天團Super Junior來台開唱吸引近9萬人到場，創下K-pop紀錄，沒想到就在演出結束後五天，一名中國粉絲張芊芊在小紅書發影片分享表示自己買到了SJ成員利特的手工編織包，被台灣粉絲驚訝發現這是在台灣演唱會上粉絲送的應援物。消息傳開後台灣粉絲圈立刻炸鍋，許多人湧入張芊芊留言區痛批，認為她自製「仿冒包」汙衊利特，也遭到中國粉絲質疑「這個買了是不是不太好？台灣FAN的全體心意啊。」隨後有人私訊張芊芊告訴她來龍去脈，才了解真相的她立刻將影片下架。

SJ來台開唱後5天被爆「轉賣應援物」 粉絲氣炸引利特姐回：有做錯？

SJ隊長利特與家人感情和睦，右二為姐姐朴仁英。（圖／翻攝自Instagram@xxteukxx)

負責本次應援的「Taiwan E.L.F. Union台灣聯合應援團隊」也發布聲明，表示該份手織包確實是由團隊小幫手所產出的禮物，禮物被利特帶回後，輾轉被姐姐朴仁英使用在公益相關活動上。團隊將其解讀為這份禮物走向了另一條溫暖的路，在義賣場上發揮它更大的價值。朴仁英近日也在社群直播回應：「如果我不是基於（公益）目的就賣掉，那的確會構成問題，但是基於（公益）目的，因為我想要捐獻。我還想說我有做錯嗎？這有問題嗎？我很好奇這件事，我需要一個答案。」然而，許多粉絲還是無法接受，認為心意遭受極大打擊。

